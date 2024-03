Se hospedó en un hotel cinco estrellas de Las Vegas y un alacrán lo picó en los testículos

Sucedió en una de las habitaciones del famoso hotel Venetian Las Vegas, donde Michael Farchi dormía cuando experimentó un dolor agudo e inesperado en sus testículos. Era la picadura de un alacrán que se metió en su ropa interior. «Me desperté con un dolor agudo en mi área privada. No sabía qué era», declaró Farchi a la filial de ABC News en Los Ángeles, KABC.

Al investigar qué causaba la molestia, fue atacado nuevamente: «Introduje mi mano para ver qué estaba sucediendo debajo de las cobijas y sentí otro dolor agudo». Este dolor fue producto de al menos tres o cuatro picaduras por parte de la criatura venenosa que, tras desvestirse, la halló aún aferrada a sus boxers.

El afectado logró fotografiar al arácnido y difundió las imágenes. Farchi se alojaba en una habitación cuyo precio promedio ronda los 400 dólares por noche, según The New York Post. El hombre y su abogado mostraron al arácnido de aproximadamente dos centímetros y medio de largo, aunque no precisaron la especie exacta del escorpión ni la toxicidad de su veneno.

Este incidente no solo llevó a un tratamiento hospitalario urgente para el huésped del Venetian, sino que también desató una batalla legal contra el resort por una suma todavía no especificada.

Respecto a la demanda, el abogado Brian Virag señaló a FOX News que: «Nadie que se hospede en Vegas debería estar expuesto a alacranes mortales mientras duerme». Farchi y su familia decidieron terminar su estadía anticipadamente, saliendo del hotel un día después del incidente.

Las picaduras de alacranes, aunque dolorosas, raramente son mortales. Sin embargo, pueden ser particularmente complicadas en ciertas partes sensibles del cuerpo, como los testículos, que albergan numerosos nervios sensibles, lo que puede intensificar la sensación de dolor, según informes de la Cleveland Clinic.

En Nevada, hábitat natural de alrededor de 25 especies de escorpiones, estos arácnidos se consideran una plaga local, aunque generalmente inofensiva.

Las picaduras suelen ocurrir cuando los alacranes son accidentalmente agarrados o pisados, o cuando entran en contacto directo con el cuerpo humano, sobre todo porque estos arácnidos son más activos por la noche y generalmente no pican a menos que se sientan provocados o atacados, de acuerdo con la Mayo Clinic.

El Venetian Las Vegas respondió sobre el accidente, que «el resort cuenta con protocolos para todo tipo de incidentes, y podemos confirmar que se siguieron en este caso», aunque Farchi desmintió este hecho.

Pero al parecer, otras especies estarían haciendo presencia en The Venetian, pues este fue uno de los cuatro resorts en La Franja de Las Vegas que recientemente llamaron la atención tras la confirmación de la presencia de chinches por parte del Departamento de Salud del Sur de Nevada.

