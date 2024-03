«ES UN MENSAJE MAFIOSO»: ASESINARON A UN TAXISTA DE DOS BALAZOS Y HAY PARO

Con dos balazos en la cabeza los asesinos terminaron con la vida de un taxista en el barrio Tiro Suizo de la ciudad de Rosario. El hecho provocó que sus colegas suspendieran el servicio minutos antes de la medianoche del martes y el paro, en principio, se extendería hasta mañana, jueves, aunque el Sindicato de Peones de Taxis evalúa la extensión de la medida de fuerza.

Según el diario La Capital, el ataque ocurrió alrededor de las 23, en Flammarión y Lamadrid, cuando el chofer llegó hasta ese lugar con el atacante como pasajero, mientras que otra de las hipótesis que manejaban los investigadores es que el taxista habría arribado al lugar con un pasajero y ahí fue interceptado por el asesino, pero no se detectaron faltantes de un eventual robo.

En tanto, se indicó que la víctima, identificada como Héctor Figueroa, de 40 años, conducía un Fiat Cronos, recibió al menos dos disparos en la cabeza y el asesino se dio a la fuga de inmediato.

Al arribar los efectivos al lugar, el taxista ya había fallecido y, junto al cuerpo, encontraron el teléfono del hombre y la recaudación, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del fiscal de Homicidios en turno, procedió al relevamiento del lugar del hecho.

«ES UN MENSAJE PARA ALGUIEN»

Los taxistas decretaron un paro en repudio del crimen. El titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, dijo que el crimen «es un mensaje mafioso para alguien» y lo vinculó «a las imágenes que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe hizo hizo públicas respecto del tratamiento carcelario», que «evidentemente han molestado al sector mafioso rosarino y ha tomado esta situación para generar más violencia».

«Lo que más bronca te da era que era una licencia nueva, de un compañero que estaba trabajando por dos pesos», señaló el dirigente taxista y acotó: «Si me preguntan a mí, en caliente, el servicio nocturno no debería funcionar más. Me podría haber pasado a mí o a cualquiera. Pero económicamente no da para más, yo hace dos semanas que no salgo de noche, está muy feo todo. Lo que estamos viviendo es un mal sueño».

