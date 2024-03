Desde el lunes inicia una nueva convocatoria para incorporar 400 agentes a la Policía del Chaco

El gobernador Leandro Zdero indicó que en su gestión, la seguridad será un «eje fundamental y permanente» y que para ello trabajarán en la jerarquización al personal policial que derivará en ascensos anuales. También dio precisiones de la incorporación de 400 agentes.

Para el personal subalterno que esté en condiciones, habrá ascensos masivos y alcanzará a la totalidad de los efectivos habilitados para el grado inmediato superior. Esto se implementará a partir del 15 de junio del 2024.

«Jerarquizaremos al personal, respetando los ascensos anuales al personal subalterno, entregando uniformes confeccionados por la sastrería policial», informó.

«No entendemos, ni compartimos el modo de gestionar del gobierno anterior, ya que en los últimos 4 años no se incorporó personal policial y solo se generó una estructura deficiente y decadente, teniendo un organismo formador de profesionales que no cumplían con su función primordial, conducido por quienes no entienden de la problemática en seguridad», manifestó el mandatario.

Recordó que la Escuela de Policía está ahora «en manos de policías y los que la conducen deben tener olor a comisaría». En ese sentido anunció que el 5 de agosto de este año pondrán en funciones a 400 nuevos agentes, egresados de la escuela de policía que estarán al servicio de los chaqueños.

«Así mismo, nos hemos propuesto incrementar la seguridad operativa de la fuerza policial, incorporando de forma gradual capital humano, implementando cursos de formación inicial acorde a las necesidades locales y regionales, incluyéndose en los planes de estudios de especializaciones, orientadas a delitos rurales, complejos, ambientales, etc», detalló.

INCORPORACIÓN

Durante su discurso, anunció que a partir de este lunes 4 de marzo, se inicia el proceso de difusión, convocatoria y selección para incorporar a 400 nuevos alumnos entre hombres y mujeres para formar parte de la Policía del Chaco.

