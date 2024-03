Un pueblo de Francia prohibió el uso de celulares en la calle

Este pequeño pueblo de 2.000 habitantes decidió en un referéndum –en el que solo votaron 227 personas, el 20% del padrón electoral-, por un 54% tomar esta medida. El alcalde, Vincent Paul-Petit, del partido de derecha Les Républicains, redactará un decreto municipal sobre el uso de teléfonos inteligentes, el primero de este tipo en Francia.

No se podrán utilizar dispositivos en ningún espacio público: mientras caminen por la calle, paseen por el parque, estén en tiendas, cafeterías o comiendo en restaurantes. En caso de que algún visitante esté perdido, en lugar de consultar el mapa de su teléfono, se los animará a preguntar las direcciones.

Cómo se implementará la medida

La Policía local no puede detener o multar a las personas que se desplazan por la calle porque no existe una ley nacional en contra de los teléfonos inteligentes, pero el alcalde lo describe como una incitación a limitar el uso del teléfono. Desde la Alcaldía incentivan a los comerciantes a que coloquen carteles en los escaparates y pidan amablemente a la gente que no use los dispositivos.

El resultado de la votación trajo varias consecuencias en el pueblo. La primera y la más notable, es que los adultos y los niños se verán obligados a interactuar entre ellos mientras estén en la calle, el parque o en un restaurante. En los colegios hay carteles para concienciar sobre el uso del celular.

«Quiero preservar los espacios públicos de la invasión de los teléfonos inteligentes», dijo Paul-Petit, el alcalde. «No se trata de prohibir todos los teléfonos, sino de proponer que la gente se abstenga de sacar el smartphone para desplazarse por las redes sociales, jugar a un juego o ver vídeos en los lugares públicos, que queremos preservar para la vida social».

Celulares para los adolescentes También se redactó una carta para las familias sobre los niños: nada de pantallas de ningún tipo por la mañana, ni en los dormitorios, antes de acostarse, o durante las comidas. Si los padres de los adolescentes firman un acuerdo por escrito en el que se comprometen a no dar a sus hijos un smartphone antes de los 15 años, el ayuntamiento les proporcionará un teléfono que solo sirva para llamar y enviar mensajes de texto tradicionales cuando cumplan la edad requerida. Los chicos podrán usar teléfonos únicamente para SMS y llamadas a partir de los 15 años.

