UNA SAENZPEÑENSE GANÓ UN AUTO DEL SORTEO EXTRAORDINARIO POR LOS 50 AÑOS DE LA QUINIELA

Pedro Ozuna de Resistencia y Daiana Vergara de Presidencia Roque Sáenz Peña fueron los ganadores de los dos automóviles que se pusieron en juego en el marco del Sorteo Estímulo Extraordinario por los 50 años de la Quiniela Chaqueña, que se realizó el pasado 27 de enero en el programa “Música y Show”, que se emite por Canal 9.

El presidente de Lotería Chaqueña Lucas Apud Masín y el vocal oficial Juan Chaussivert, realizaron la entrega formal de los vehículos a los ganadores.

El auto Fiat Cronos, que se puso en juego entre el público de la zona metropolitana, cayó en manos de Pedro Ozuna (DNI 14.194.445), un vecino de Resistencia que había depositado su ticket no premiado en la Agencia Oficial 599. “Me enteré de que había ganado a través de un grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos. Me felicitaban y no entendía nada, hasta que me di cuenta”, indicó el feliz ganador.

En la zona interior, en tanto, la favorecida fue Daiana Vergara (DNI 43.886.855), quien había depositado su ticket en la Agencia 140/14 de Sáenz Peña, por lo cual se hizo acreedora a un auto Fiat Pulse 0Km. “Un agenciero me contactó para darme la noticia. Al principio no le creía, hasta que controlé el extracto y acá estoy, súper feliz” reveló la ganadora.

