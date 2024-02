Una semana de paro en el transporte público de Sáenz Peña

Desde hace una semana, la única empresa de colectivos urbanos en esta ciudad no presta servicios producto de un paro de trabajadores. Aseguran que se les adeuda el 50% de sus haberes del mes de enero y desde la empresa señalaron que la situación se debe a la falta de los subsidios nacionales correspondientes a enero y febrero, los cuales no llegaron a Sáenz Peña.

Desde la empresa, Julián Vilar lamentó que esta situación se haya dado de manera abrupta, ya que «primero se había anunciado que los subsidios se iban a quitar gradualmente, pero no fue así», dijo. A esto se suma el pedido de aumento en el boleto que habían solicitado al Ejecutivo municipal para llevarlo a $580, «y la oficina de Costos Municipales nos ofrecía alrededor de $450 el valor del pasaje». «Sin embargo, a finales de enero y principios de febrero, hubo un pequeño ajuste y el boleto subió a $280, pero eso no cubre nuestros costos», indicó.

SUBSIDIO PROVINCIAL

Por otro lado, Vilar reclamó sobre la distribución de los subsidios por parte del gobierno provincial. Dijo en este sentido que «antes se distribuían según el personal, pero ahora no sabemos cuál es la fórmula que utilizan. Solíamos recibir alrededor del 10% de la bolsa de subsidios para Presidencia Roque Sáenz Peña, lo cual era información pública para la empresa, pero ahora ya no la tenemos», remarcó. Además, mencionó que la nueva distribución de subsidios a nivel provincial «favorece más al área metropolitana. Creo que deberían tener sentido común, nosotros también tenemos muchos choferes».

REUNIONES CON EL MUNICIPIO

Para tratar de resolver este conflicto, mantuvieron una reunión con representantes de la Municipalidad de Sáenz Peña «para gestionar a través de la provincia del Chaco y ver si pueden obtener al menos una parte de los subsidios, apartándose de la distribución del área metropolitana de Resistencia». Por otro lado, mencionó que en la actualidad el boleto de pasajeros debería costar alrededor de $1800 con la cantidad de pasajeros que tienen, siempre y cuando se pague en tiempo y forma el boleto estudiantil, que es pagado por la provincia y que hasta ahora se ha abonado correctamente, además de que lleguen los aportes nacionales en tiempo y forma por parte del Estado nacional.

CONTINUIDAD DE LA MEDIDA

Por parte de los trabajadores informaron que las medidas de fuerza continuarán hasta tanto se resuelva el depósito de sus haberes de los meses anteriores. «Falta cobrar el 50% de enero, y de febrero no hay noticias. Por ello, hasta que no se solucione eso, el servicio no volverá», dijeron.

