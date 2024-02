EL GOBERNADOR ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO DE LA SUBE ESTUDIANTIL 2024

El gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez y Moira Carrió, la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas lanzaron este viernes la nueva edición de la SUBE estudiantil, destinada a estudiantes de Nivel Primario , Secundario y Terciario / Universitario. “Venimos a ratificar nuestro compromiso con la educación ya que es la herramienta más importante que tenemos para desafiar al mundo y para garantizar la libertad de las personas”, dijo el mandatario.

Aquellos que quieran acceder por primera vez a los beneficios deben sacar un turno a través de la página www.transporte.chaco.gob.ar y presentarse el día del turno con constancia de alumno regular y DNI. En el caso de renovación, no es necesario solicitar turno, pero a los requisitos mencionados debe agregarse la presentación de la credencial SUBE del año anterior.

“Seguimos trabajando para apoyar a la educación, para cumplir con los compromisos y para ratificar el pedido de que los alumnos no solo pasen por la universidad, sino que la vivan ya que hablamos de uno de los momentos más importantes y lindos de la vida”, destacó Zdero.

Para acreditarlas, las mismas se ubicaron en Terminales Automáticas de Sube que estarán en la Facultad Ciencias Económicas; Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y Biblioteca Central de Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y otra ubicada en el hall de entrada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Quienes ya cuenten con el beneficio de la tarjeta SUBE Estudiantil podrán activar los boletos acercándose una única vez al tótem, sin necesidad de realizarlo todos los meses.

Por su parte, el ministro Domínguez destacó la importancia del lanzamiento del Boleto Estudiantil. “Desde nuestra época de estudiantes, junto al gobernador, veníamos pregonando por el boleto estudiantil. Es un granito de arena para acceder a la igualdad de oportunidades”,

Por último, contó que la carga masiva para todos los estudiantes que ya tienen Credencial Sube Estudiantil se realizará entre el 21 y el 22 de febrero, acercándose a los tótems de SUBE y se podrán empezar a utilizarse a partir del 04 de marzo con el comienzo de clases.

Acompañaron al gobernador, Leandro Zdero; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Moira Carrió; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam y los diputados provinciales Maida With e Iván Gyoker.

