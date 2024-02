Condenaron a 15 años al «asesino del destornillador» del Club Villa Itatí

Un jurado popular halló culpable a Mareco, el «asesino del destornillador», que durante un cotejo de fútbol mató a su contrincante Edgardo David Medina de 24 años, aprovechándose de una pelea generalizada en medio del encuentro deportivo, donde tres hombres resultaron con lesiones diversas.

Mareco fue declarado culpable del delito de homicidio simple que tuvo como víctima a Medina el 9 de noviembre de 2021 durante un torneo Fair Play que se jugó en el club Sportivo Villa Itatí, en la capital chaqueña.

La pena fue fijada esta semana, durante la denominada audiencia de cesura que condujo el juez de la Cámara Tercera en lo Criminal, Ernesto Azcona, con la presencia del fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, el abogado querellante Pablo Vianello, y por el asesino estuvo el defensor, Lucas Santa Cruz. «Contra todos los pronósticos hemos obtenido una pena importante: 15 años por homicidio simple», destacó Vianello luego de conocer la sentencia del magistrado Azcona. «Con esta pena alta, la familia encuentra un poco de paz, luego de un largo camino pidiendo Justicia», dijo el letrado.

El 6 de diciembre de 2023, un jurado popular encontró culpable a Mareco y a pocos días de haberse iniciado la actividad judicial el juez dio a conocer la pena.

EL HECHO

Mareco, de 27 años, el 9 de noviembre de 2021 fue expulsado del torneo Fer Play por lo que utilizó los datos de su hermano Brain Ariel Mareco y pudo ser parte del partido que terminó con un muerto y tres heridos. Ese día a las 22.30, en la cancha de fútbol del Deportivo Villa Itatí, ubicada al costado de la avenida Piacentini y calle 4, más precisamente en calle Dr. Ramírez y Lestani de Resistencia, según la entonces fiscal de investigaciones 15, Vanesa Fonteina, quien actualmente es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mareco con un elemento punzocortante -se cree que usó un destornillador, el cual no fue encontrado- le efectuó a Medina una puñalada en la cara lateral izquierda del cuello y otra en el pecho.

DOS PUÑALADAS

El informe de autopsia reveló que Medina recibió una puñalada superficial con compromiso de los planos cutáneos y musculares y con la segunda de ellas una herida punzocortante penetrante y perforante en la región del tórax izquierdo, siendo esta última lesión la que posteriormente le ocasionó la muerte por shock cardiogénico. Se acreditó que durante el torneo Fair Play se produjo una gresca generalizada, donde testigos declararon que el asesino se dio a la fuga.

Mareco fue detenido y la primera vez no quiso prestar declaración de imputado. El 6 de junio de 2022 decidió romper el silencio ante la fiscal. Según su versión, «yo no hice, yo nunca hice eso, yo no lo conocía al chico y yo nunca tuve ningún roce ni nada con él, lo vi la primera vez en la cancha, en ningún momento yo fui a buscar ningún destornillador ni nada como dicen», se defendió.

