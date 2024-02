Una jubilada se llevó $67 millones con la Poceada

Una jubilada de Resistencia se alzó con una impactante suma de 67 millones de pesos, gracias a un ticket automático que le permitió ser la única ganadora del premio mayor de la Quiniela Poceada Chaqueña en su edición del sábado último.

Esta mujer de 63 años había registrado su apuesta en la Agencia 552 de Gladis Beatriz Retamozo, ubicada en el cruce de French y Córdoba de la capital provincial.

«Tengo mis jugadas fijas, pero siempre hago una automática como yapa», reveló la ganadora, cuyos números de la suerte fueron el 10, 17, 74, 87 y 95.

Esta combinación aleatoria permitió a la vecina de Resistencia alzarse en soledad con un codiciado primer premio de 67.526.518 pesos, correspondiente al sorteo del pasado sábado 10 de febrero.

«Esa noche (por el sábado pasado) una amiga me pasó el extracto por el celular y me puse a controlar tranquila los números. Cuando vi que tenía los cinco aciertos se me nubló todo y corrí a despertarla a mi mamá, que vive conmigo. Y ya no pudimos volver a dormir de la emoción», relató la feliz ganadora.

