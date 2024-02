Siguen sin aparecer la totalidad de los instrumentos robados a la Orquesta Vientos de Cambio

A más de una semana del robo a la escuela especial EEP N°6 de esta ciudad, donde los malvivientes se llevaron quince instrumentos musicales, pertenecientes a la «Fundación Viento de Cambio», todavía faltan recuperar casi la totalidad de los mismos, dijeron desde la ONG.

El profesor y referente Ricardo Velázquez, agradeció el trabajo de los investigadores policiales, que continúan buscando, pero que lamentablemente a pocos días de comenzar el año escolar, si no se encuentran la gran cantidad de instrumentos que todavía no aparecen, no podremos dar inicio a las clases con normalidad» resaltó el docente. En este sentido, «pidió a la comunidad que de saber o haber escuchado que alguien pudo andar con algunos de estos instrumentos, que no son muy comunes, que, de aviso a la policía, que denuncie, porque con el paso de los días, cada vez es más difícil que se los pueda encontrar» lamentó Velázquez.

El docente dijo que «los alumnos están muy indignados y angustiados con lo ocurrido, saben que sin los instrumentos que faltan, que son nueve violines, dos bombos, flautas y esquipo de audio, no se comenzaran las actividades lectivas, en la EEP N°6, y es algo dramático para ellos porque estos instrumentos son indispensables, y poder volver a comprar es imposible con el precio que hoy cuestan las cosas», manifestó el docente.

