El Gobierno provincial detectó irregularidades en la venta de tierras fiscales de «Tito» López

Luego de un trabajo de revisión, el Gobierno provincial identificó que durante la gestión anterior se realizó la venta de unidades productivas chaqueñas por parte del dirigente social «Tito» López, lo que perjudicó al sector productivo de la provincia, según considera el Gobierno.

La presidente del Instituto de Colonización, Ana María Canata, se refirió al trabajo que lleva adelante el organismo que comanda en relación a la venta ilegal de tierras fiscales que beneficiarían a dirigentes y movimientos sociales en el Departamento Güemes. El organismo continuará con este trabajo porque «la tierra pública de nuestra provincia tiene un fin social para trabajarla y producirla, no para que se la lleven algunos dirigentes«, sostuvo Canata.

La presidente explicó que, por pedido del gobernador Leandro Zdero, desde el inicio de gestión se trabajó en el relevamiento y revisión de los trámites respecto a gestiones de tierras fiscales que se ejecutaron en el organismo durante la gestión anterior y que, según el Gobierno, beneficiaron a movimientos sociales, por lo que, ante el hallazgo de irregularidades, accionaron de forma inmediata.

Canata explicó que el Instituto de Colonización detectó que el dirigente Raúl «Tito» López habría iniciado los trámites en nombre de su movimiento social «MTD 17 de Julio», para adquirir tierras públicas con un fin productivo (unidades productivas), pero en realidad, «quienes fueron los adjudicatarios de estas tierras fueron los mismos familiares de López. Se tratan de unidades productivas de 300 hectáreas cada una, alcanzando un total de 3000».

«Tras recibir el título correspondiente, automáticamente (en menos de seis meses) vendieron las tierras a través de un sistema de leasing, procedimiento que está prohibido», según afirmó Canata. «Este leasing no está permitido, porque la tierra pública que adquiere una persona, tal como lo dice la ley, durante 10 años no puede ser vendida, no puede ser transferida y es para que se la trabaje y este dirigente lo habría hecho en seis meses», dijo.

«Desde el Instituto vamos a seguir peleando en la Justicia, porque no corresponde que él (López) tenga semejante cantidad de hectáreas distribuidas entre su familia. Es un atropello a cada chaqueño, a la Justicia, logrando el beneficio de unos pocos y no para beneficiar a quien realmente la produce, la necesita, que es el productor, que no devasta nuestro suelo como en los departamentos Güemes y Brown, no deforesta sino que lo hace es un Chaco productivo, que avance, que progrese», finalizó Canata.

