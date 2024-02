El paro de choferes de colectivos urbanos se sintió en Sáenz Peña

Los empleados reclaman que desde las patronales solamente les abonaron el 30 por ciento del sueldo, sin saber qué pasaría con el resto del mismo. A su vez, agregaron que de no haber una solución a sus reclamos «el paro se podría extender un día más y así hasta que se cancele los haberes correspondientes al mes de enero», sostuvieron los choferes de colectivo de la empresa San Roque de esta ciudad.

El conflicto con los choferes de colectivos urbanos de pasajeros con una nueva medida de fuerza por problemas salariales afectó tanto en la ciudad de Resistencia como Sáenz Peña.

«NO DAN RESPUESTAS»

NORTE pudo dialogar con algunos choferes de colectivos urbanos de esta ciudad que además solicitaron la reserva de nombres: «La situación se está poniendo más complicada con el paso de los meses; esto nos está llevando a que se tense la cuerda cada vez más. No se puede continuar trabajando de esta manera», dijeron.

En cuanto al cobro de los haberes, manifestaron: «Necesitamos poder cobrar el sueldo completo y de una sola vez; de poco así no nos sirve. Encima que tenemos una desastrosa economía, donde todos los días las cosas de la canasta de alimentos aumenta». «En la empresa nadie nos das respuestas, al menos las que necesitamos escuchar, solamente dicen que la situación también esta difícil para ellos, con el precio del combustible, y sin subsidios las ganancias para cubrir los gastos son ínfimas», manifestaron los trabajadores.

SETENTA TRABAJADORES

En la empresa San Roque de colectivos Línea 1, la única que presta servicio de pasajeros, son alrededor de setenta trabajadores, entre choferes de colectivos y mecánicos que trabajan todos los días. «Todos están en las mismas condiciones, solamente percibieron el cobro del treinta por ciento de los haberes del mes de enero, aseguraron al cronista de este diario», dijeron. En este sentido, los trabajadores que ayer realizaron la medida de fuerza respaldad por la UTA Chaco, manifestaron que «es una situación muy distinta a la que estamos pasando en Chaco».

LOS USUARIOS

Nuevamente en el conflicto por el que están pasando los trabajadores de colectivos urbanos, la otra cara de los perjudicados, son los miles de usuarios que ayer no pudieron hacer uso del colectivo. Muchos se dirigieron a las paradas de colectivos desconociendo las medidas de fuerza de los trabajadores.

Nancy, empleada de supermercado, dijo: «Justamente un día antes había cargado la Sube para poder ocuparla». Así se trasladaba a su trabajo, porque no tiene motocicleta, que hace unos días se la habían robado, y no le quedaba otra que ir y volver a su trabajo, en colectivo. La joven manifestó que con el paso de los minutos se pudo dar cuenta que no funcionaban los colectivos, y no le quedó otra que pedir a un compañero de trabajo que la busque «para no llegar tarde».

Josefina, una jubilada que tenía que concurrir hasta el PAMI para realizar unos trasmites, dijo que no le quedó otra solución que pagar un remís para poder hacer sus cosas, «con lo caro que te cobran los remiseros». A su vez, manifestó la jubilada que desde el barrio Puerta del Sol hasta el PAMI, tuvo que pagar tres mil pesos de remís, «cuando en colectivo solamente gastaría con la Sube 120 pesos», lamentó la mujer.

