Desde la Regional Educativa IV A indicaron cuales son sus prioridades durante el receso de verano

Paloma Egea, directora de la Regional Educativa IV A, detalló que el tema principal que ocupa la agenda de la Regional es la cuestión de infraestructura a raíz de varios hechos delictivos que sufrieron algunos establecimientos educativos durante el receso de verano.

«Nos estamos ocupando de eso junto a la comisario Adela Escalante, la Municipalidad y los vecinos que rápidamente avisan si detectan algún movimiento extraño en las escuelas», comenzó explicando.

Mencionó la directora regional que la mayoría de las escuelas robadas tenían alarmas, pero que los delincuentes se las ingeniaron para que estas no suenen. «En una escuela, por ejemplo, tiraron piedras hacia adentro y si no se abre, no suena la alarma. Existen sensores en los motores de los aires acondicionados, pero al no tocarlos, no suena tampoco el sensor».

Paloma Egea se solidarizó con la rectora Zulma Martínez, rectora del CIFMA, institución que fue robada en cinco oportunidades en este receso de verano. «Se llevan las instalaciones sanitarias, cableado eléctrico. Además de ser un instituto de nivel superior, tienen albergue, y estaban esperando con ansias a los chicos de toda la provincia para que lleguen a estudiar».

«Se reforzaron las medidas de seguridad», dijo Egea, señalando que «en algunos colegios van a restaurar el cableado eléctrico necesario, pero necesitamos que la comunidad colabore en el cuidado de cada institución».

Al referirse a las reuniones mantenidas a nivel provincial, dijo que fueron recibidos por varios funcionarios de distintas áreas, como la gente de la Administración Provincial del Agua para agilizar el tema del suministro en las instituciones. «Realicé un relevamiento al respecto junto con los supervisores y a los equipos de conducción que todas las vacaciones estuvieron trabajando en torno a esa información. «Era necesario relevar todo, para poder enviar y que contemos con lo necesario para iniciar las clases», dijo Egea.

Con funcionarios de APA hablaron sobre la posibilidad de hacer perforaciones, cisternas, cosecha de agua o bien trasladarlo con el camión, para contar con el agua potable necesaria.

Otras de las reuniones previas al inicio de clase fueron con la Dra Mariela Mercadín referente de zona sanitaria, «estuvimos hablando sobre las salitas en cada barrio, lo que los chicos necesitan para iniciar las clases que tienen que estar en su legajo, como los certificados bucodental, oftalmológico, certificado de salud, lo pueden realizar en cualquier salita sin turno previo. Cada padre con su niño puede acercarse para contar con esos certificados, lo mismo las vacunas, las cuales se encuentran disponibles en todas las salitas», recordó.

ESCUELAS RURALES

En relación a las escuelas rurales y la escasez del agua, dijo la Directora Regional que «las que no cuentan con agua se les va a acercar en camiones, hasta tanto la APA pueda hacer las perforaciones o cisternas, o bien actualizar los aljibes que tienen hojas o que están secos o desprovistos de agua. De toda esa situación se va a hacer el relevamiento, pero además ya hice la entrega de información para que ellos empiecen a accionar en ese sentido y lo que momentáneamente se va a hacer es que un camión lleve agua potable a las escuelas que lo necesiten».

INICIO DE CLASES

Recordó que el próximo 21 de febrero hacen su presentación los supervisores, directores, personal docente en cada uno de los establecimientos educativos y el 4 de marzo los chicos en el aula.

PEDIDO A LA COMUNIDAD

Finalmente, Paloma Egea hizo un llamado y pedido a toda la comunidad educativa, a los padres que se acerquen a colaborar con la institución. «Hay mucho trabajo por hacer, como el desmalezamiento en las escuelas, la regional cuenta con algunas motoguadañas para el préstamo, para que corten el pasto. También pueden acercar a las instituciones insumos de limpieza, alguna lavandina, algún trapo de piso, algo que la institución pueda utilizar para limpiar», solicitó.

Comentarios