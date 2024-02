Desde el Municipio de Sáenz Peña potencian las actividades y asistencias para adultos mayores

La subsecretaria de Adultos Mayores de la Municipalidad de Sáenz Peña, Ana Bonillo, se refirió a las diversas actividades y asistencia que brindan a través de dicha área para las personas adultas mayores.

El área de adulto mayores comenzó a funcionar en Sáenz Peña en el año 2020 cuando inició la pandemia, y a partir de ese momento no paró más. «Cada vez son más amplias las atenciones, en las necesidades de los adultos que vamos viendo en el día a día, en las denuncias que recibimos. También son los mismos adultos que se acercan a nuestras oficinas, que ahora tenemos dos, una está en el barrio Primero de Mayo, en calle 24 y avenida Carlos Gardel y otra en el centro en calle 13 entre 2 y 14″.

Mencionó además que unas de las atenciones que más frecuentemente brinda está relacionado con el área de salud.

«La parte de salud es una pata muy importante en nuestra área, porque tenemos muchos adultos mayores que están con una pensión, que cobran la mínima, que su mutual no funciona y que están en muy malas condiciones. «A partir de esta situación hace tres años se decidió hacer un convenio para su atención, comenzamos primero con una fundación, luego ellos se trasladaron y desde el año pasado estamos con un convenio con EME, donde tenemos 200 adultos mayores que tienen la tarjeta de emergencia, donde también están incluidos muchos pensionados y jubilados municipales», explicó la funcionaria.

Por otro lado, señaló Ana Bonillo que el área cuenta también un grupo de médicos que atienden ahí en EME, donde dan turnos, y son atendidos de manera gratuita.

Asimismo, detalló: «Son diversas las actividades que se brinda desde la secretaria como la Colonia de Vacaciones en el Centro Democrático Español, todos los sábados, los martes y jueves, continúan con la pileta en el Polideportivo de 8:00 a 9;00 de la mañana, a la mañana hay otras actividades en el Centro Empleado Comercio».

Explico Bonillo que ahora en época de verano «todas las actividades deportivas se realizan a la mañana, luego esas mismas actividades en época de invierno se repiten a la tarde, pero por ahora por la temperatura que estamos teniendo no es conveniente, así que las hacemos a la mañana».

OTRAS ACTIVIDADES

Los adultos mayores cuentan con Gimnasia de 8:00 a 9:00, en el Centro de Empleados de Comercio, además de yoga, los días lunes en el Centro de Empleado de Comercio de calle 29, entre 20 y 22. Los martes tienen aquagym en el Polideportivo Municipal de 8 a 9. En el mismo horario de 8 a 9 tienen gimnasia.

Alrededor de 100 personas hace en aquagym y unas 40 a 50 gimnasia, luego tienen también gimnasia de bajo impacto que se hace en silla. Los días miércoles de 8 a 9 ritmos latinos, de 9 a 11 biobanco. Los jueves de 8 a 9 pileta en el polideportivo municipal y la misma hora gimnasia en el Centro de Empleado de Comercio. Los viernes de 8 a 9 ritmo latino y de 9 a 10 yoga.

SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN

La funcionaria municipal que semanalmente salen a terreno con la trabajadora social y la abogada a visitar en estos días a 13 adultos mayores. «En algunos de esos casos ya tenemos que dar intervención a la justicia porque están solos, porque están abandonados, o porque les cobran el sueldo, no tienen para alimentarse, no tienen los medicamentos. Entonces muchas veces tenemos que buscar a los familiares para que se hagan cargo y nos encontramos que algunos familiares no quieren hacerse cargo y en ese caso tenemos muchas dificultades para ingresarlo como última instancia la Residencia de Adultos Mayores San Roque de Sáenz Peña o si tiene PAMI o INSSSEP a cualquiera de la provincia que tenga convenio», señaló.

Comentarios