68.000 usuarios pagarán cerca de $55.000 en las próximas facturas de luz

Tiempos de sinceramiento en materia tarifaria que se da tanto porque señalan que gran parte de los servicios postergaron incrementos que debían darse el año pasado por la agenda electoral como también por la decisión política de la administración nacional de una intervención mínima del Estado en cuanto a la regulación de precios.

La energía mayorista aumentó casi cuatro veces a partir de los cambios en la cotización del dólar, posdevaluación del peso, eso implica que Secheep siente esa variación de forma directa.

Los subsidios continuarán a través de una segmentación que se definió en razón de los ingresos, y naturalmente los que quedan al margen por su caudal mensual abonan lo que se conoce como tarifa plena, la que en la práctica tuvo un incremento considerable.

NORTE dialogó con autoridades y técnicos de la empresa provincial que indicaron que de los poco más de 340 mil usuarios registrados que cuenta, hay 68 mil que pertenecen a lo que se definió como N1, el sector de ingresos más altos.

Si se tiene en cuenta que en promedio en los meses de mayor consumo en la provincia (entre octubre y marzo) los usuarios residenciales alcanzan los 545 kilowats al mes, lo que actualmente se paga cerca de 27 mil pesos, esa cifra se duplicará y abonarán cerca de 55 mil pesos, que se da como consecuencia decisión de Nación de incrementar la energía mayorista en un porcentaje considerable, lo que se traslada a los domicilios chaqueños. Sin embargo, el registro para solicitar las compensaciones nunca se cierra y quienes quieran complementar el formulario para ver si califican pueden hacerlo, también para los que tienen inquietud por el uso de datos, se habilita un espacio para formular las denuncias en caso de considerarse perjudicados.

PROCEDIMIENTO

Quienes ya califican para el subsidio energético y lo ven expresado en sus facturas no precisan volver hacer el trámite, no obstante es la ex Secretaría de Energía de la Nación la que periódicamente responde a Secheep acerca de la segmentación.

La empresa provincial toma su base de datos, remite al organismo nacional y recibe como respuesta la estratificación. Los denominados N1 o ingresos altos son aquellas familias con ingresos totales por 1,7 millones de pesos y no reciben subsidios.

Los de ingresos medios o N3, que cuentan con recursos mensuales de entre $ 495.000 mensuales y 1,7 millones de pesos y los de ingresos bajos o N2, aquellos hogares con ingresos menores a 500 mil pesos.

Las cifras van actualizándose porque tienen como variable el valor de las canastas básicas, siempre con la intención de mantener el espíritu de que solo un porcentaje menor sea quien pague el valor neto.

En la provincia, el programa Chaco Subsidia complementa a la segmentación nacional, que además de las disposiciones por ingresos también otorga tarifas diferenciales para titulares de programas sociales o bien jubilados que cobran el haber mínimo.

