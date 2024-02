Karina Cancelarich asumió como directora de los Centros de Atención Primaria de la Salud

La licenciada Karina Cancelarich asumió recientemente como directora de los 15 Centros de Salud que tiene Sáenz Peña, y a partir de ahora vamos a trabajar para mejorar la atención a la comunidad. «Lo que se busca es que la Salud Pública esté al servicio de la comunidad y que la gente pueda recurrir a los Centros de Salud y lograr la atención que necesitan. Si bien hay muchas cosas que hay que reveer«, señaló la actual funcionaria.

Mencionó que se buscará «mejorar en la atención, en la cobertura de vacunación, en la atención médica, que es una de las grandes falencias que se tiene en los Centros de Salud».

A partir de esta nueva conducción, otro de los temas que se va a profundizar es la búsqueda de los casos de Tuberculosis (TBC) porque se vio una pequeña falencia en los casos de pacientes con síntomas y que no se detectan a tiempo.

Dijo la profesional que van a hacer hincapié con ese tema, para lo cual se va a salir a la búsqueda de los pacientes con síntomas y el seguimiento de esos pacientes.

Reconoció la licenciada Karina Cancelarich que la gente recurre muy poco a su centro de salud del barrio, por eso tienen la idea de trabajar fuertemente en eso, «la idea es que la gente conozca los servicios que se prestan en los Centros de Salud, para su primera instancia de consulta.

Cancelarich pidió a los vecinos que concurran a su Centro de Salud, «que no vengan directamente al hospital y que a veces acá hay mucha gente y no reciben la atención inmediata». Sobre el particular mencionó que los Centros de Salud están abiertos de 7 de la mañana hasta casi las 7 de la tarde, tienen una franja horaria bastante importante en su apertura. Es bueno que la gente recurra a su Centro de Salud, ahí van a recibir la primera atención, con todo lo que necesiten», explicó.

La directora de los CPAS mencionó que «los Centros de Salud tienen los conocimientos y la potestad para hacer la primera atención, ya sea un enfermero o, en caso de que no haya médico, el enfermero está habilitado para eso».

Al hacer un relevamiento de los 15 centros que funcionan en la ciudad y zona rural, dijo que «todos los centros de salud tienen un buen equipo, tienen un muy buen equipo de trabajo, tienen muy bien organizados sus lugares de trabajo. Los directores tienen bien organizado su Centro de Salud, la mayoría cuenta con enfermeros, con el sistema de vacunación muy bien armado, sin mencionar que la mayoría de ellos funcionan en edificios nuevos. Solo tenemos falencias en la atención médica, pero eso se irá viendo con el paso del tiempo».

Por último, mencionó que se está trabajando en el tema vacunación porque estaba muy baja la estadística, «vamos a retomar la vacunación para que todos los niños tengan su esquema completo, al igual que los adultos». Se van a aplicar la vacuna contra la gripe, la de COVID, por eso también se están armando distintas postas los fines de semana para que la gente tenga mayor acceso y pueda completar su esquema de vacunación.

