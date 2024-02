Preocupación entre los choferes de remisses por la crítica situación económica

Los choferes de remises con base en la calle 17, casi 12, de la ciudad de Sáenz Peña expresaron su pesar por la difícil situación económica que atraviesa el país, afectándolos directamente, al igual que a otros sectores.

«Estamos pasando por una etapa muy dura, más allá de los aumentos que incrementan los precios. La baja movilidad con los remises nos preocupa mucho. La situación se está complicando y prácticamente estamos volviendo a los tiempos de la pandemia, cuando no trabajábamos nada. Hay muchos autos parados, colegas que no trabajan, que están quizás toda la mañana sin poder realizar un solo viaje», señalan Rafael Vera y Eusebio Romero.

Solo en esta base del centro la ciudad termal, hay 55 vehículos, sin contar las otras remiserías, sumando entre todas alrededor de 300 a 400 remises en la ciudad.

Esta situación se agrava con los aumentos desmedidos de los precios, no solo del combustible, haciendo que ya no sea rentable poner un coche como remis. «Hoy en día necesitas aproximadamente entre 5 a 8 mil pesos para poder arrancar y poner el vehículo en movimiento, y no tenemos la compensación suficiente para cubrir esa inversión diaria que hacemos», señalan.

«Los trabajadores de la calle estamos en una situación muy delicada y grave. El hecho de no trabajar complica toda la situación, incluso a nivel familiar. Hay choferes que no tienen otro medio de sustento y están trabajando más horas de las necesarias, y aún así no cierran los números. Una tarifa mínima es de 1.500 pesos, y a veces ni siquiera se llega a esa cifra, lo que significa que esa familia no tiene qué comer ese día», agregaron.

Reconocen que la situación es delicada y se agrava para aquellos que alquilan los coches. «Muchos dejaron de alquilar y salieron de la empresa porque no pueden cubrir ese gasto. La recaudación necesaria para cubrir el alquiler diario, que oscila entre 10.000 y 12.000 pesos, es inalcanzable, los números no cierran», afirmaron resignados.

Tanto Vera como Romero también mencionaron las dificultades en el mantenimiento de los vehículos, reconociendo que «es costoso mantener un vehículo en funcionamiento, a veces nos ayudamos mutuamente cuando a alguien se le pincha una goma, porque muchas veces no tienen para repararla y seguir trabajando».

