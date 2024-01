Se llevó a cabo capacitación para policías sobre violencia de género en Sáenz Peña

Finalizó este jueves la capacitación en Violencia de Género dirigida a efectivos policiales de todas las unidades que dependen de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña.

Desde los principios básicos de violencia, violencia de género, los distintos tipos de violencia y sus modalidades, pasando por cada una de las legislaciones a nivel nacional, el Código Procesal Penal, el Civil, los efectivos policiales recibieron toda la información necesaria para tratar estos casos.

Una de las disertantes fue la abogada Eliana Andino quien se explayó en todo lo relacionado a la perspectiva de género y las leyes provinciales y nacionales.

Por su parte la subcomisario, Andrea Luna, explicó todo lo que es el protocolo y el accionar policial, además se contó con la presencia de la oficial auxiliar Andrea Luna y la Dra. María Laura Robles.

Estas jornadas de capacitaciones tuvo varias etapas y finalizó este jueves con la presencia de los jefes de todas las divisiones policiales de la zona, donde la directora de Zona Interior Sáenz Peña comisario mayor, Adela Escalante, agradeció a las capacitadoras y a todo el personal policial «dispuesto a capacitarse siempre para brindar un mejor servicio a la comunidad en este caso sobre una problemática que nos golea a diario como sociedad».

La abogada Andino mencionó que las preguntas frecuentes en estas capacitaciones fue la cuestión relacionada a como recibir las denuncias. «Nosotros lo que hacemos hincapié es que en cualquier comisaría se puede recibir el tipo de denuncia sobre violencia de género, no importa cuál sea la comisaría, el personal policial tiene la obligación de recibir la denuncia y tratar a la víctima con mucha humanidad y empatía porque nosotros sabemos la situación que ellas atraviesan y a veces tienen mucho miedo de realizarla, ya sea porque la pareja o su expareja son los que mantienen el nivel económico de su familia, su sustento y por eso tienen miedo a realizar la denuncia», explicó.

En este punto instó Andino a «que no tengan miedo porque ellos van a tener el apoyo de todo el personal y si el personal policial no puede tomar la denuncia, ya sea porque no tiene, no está capacitado o no tiene los medios, se lo dirija a lo que es la División de Violencia de Género».

Al ser consultada si la Policía del Chaco está en condiciones de recibir este tipo de denuncias, dijo que «la policía tiene un protocolo para actuar donde cualquier personal policial tiene la obligación de recibir la denuncia o exposición que quiere realizar la víctima».

Finalizada la charla el director general de Seguridad Interior Rodolfo Correa y la Directora de Zona comisario Adela Escalante hicieron entrega de un presente a cada una de las capacitadoras.

