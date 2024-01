Policía recuperó elementos sustraídos en una empresa de maquinarias agrícolas

En relación a hecho ocurrido en horas de la madrugada sobre RN. 16 Km. 181 Empresa Agrícola Ferraro Maquinarias, en la cual varios masculinos que se desplazaban en motocicletas, habían sustraído varias pertenencias, motivo por el actual rápidamente personal policial de las distintas unidades se abocaron a las tareas investigativas, en base a las primeras informaciones recabadas de carácter reservadas, surge quienes podrían ser los supuestos autores. Para ello se constituyó un amplio equipo de trabajo, conformado por personal de comisaría Jurisdiccional Segunda, Divisiones: Investigaciones, COM, preventiva, drogas, comisarías quinta y sexta; y por último personal de división rural, a efectos de poder realizar seguimiento de rastros y huellas de animales equinos, Carros, Motocicleta, etc. Con la luz del día pudieron observar a simple vista huellas y rastros de estas características; virtud a esta circunstancia se solicitó al fiscal personal del Gabinete Científico, con quienes se realizó constatación observándose las huellas de mención en inmediaciones del lugar del hecho. Alrededor de las 10:40 horas, personal se constituyó a inmediaciones del domicilio de uno de los presuntos sospechosos, en cuya vereda personal de la División Rural observa huellas de neumáticos de motocicletas, coincidentes con las halladas en inmediaciones por donde habrían salido estos sujetos (Ferraro Maquinarias). Posteriormente egresa una femenina, aduciendo que al ver el despliegue policial y al constituirse a la parte posterior de su domicilio, entre ladrillos encontró varios elementos que no eran de su propiedad. En consecuencia, hizo entrega en forma voluntaria de los mismos, en su mayoría denunciados como sustraídos en la presente causa: baterías, llaves, taladro, garrafa, caja de herramientas, destornilladores, llaves de distintas medidas, etc. Se procedió al secuestro total de los elementos. Siguiendo la línea investigativa y los datos aportados, personal de la División COM se constituyeron al domicilio de otro de los sospechados, en el cual de la misma manera egresó una mujer de 26 años, manifestando lo mismo que la anterior, haciendo entrega en forma voluntaria de los mismos, baterías y otras herramientas denunciadas como sustraídas en la presente causa, con el fin de evitar inconvenientes legales.

Interiorizado del presente hecho, el Fiscal actuante dispuso, como primera instancia se caratule el hecho como supuesto robo con arma y privación ilegítima de la libertad y se proceda a la aprehensión e identificación de los responsables. En tanto que los elementos sean restituidos a su propietario.

Elementos secuestrados:

Quince baterías, nuevas y usadas, de distintas marcas y amperes, seis llaves francesas distintas pulgadas, ocho pinzas, nueves llaves L, dieciocho destornilladores, tres criquet de fuerza para llave tubo, dos barretas, cuatro llaves de rueda, dos martillos, cincuenta y nueve llaves de boca y estriada distintas medidas, un soldador, una garrafa de 1 kg con soplete, dos taladros eléctricos, un taladro a batería, una amoladora grande tipo profesional, una amoladora chica, seis graseras, una pinza termo fusión, un guante, una remera color verde con blanco, tres remachadoras, un alargue, cuarenta y siete llaves tubos de distintas medidas, una caja de herramienta s conteniendo herramientas varias, discos de corte.

No se descarta que alguno de los elementos incautados como ser (taladros alargues, amoladoras; disco de corte), podrían interesar en otras causas que se investigan de hechos recientes en obras en construcción.

