Vecinos de Sáenz Peña expresaron su malestar por el aumento del boleto de colectivo

Vecinos de la ciudad se mostraron sorprendidos y hasta molestos con el aumento en el boleto de colectivos de la única línea urbana que funciona en Sáenz Peña, Línea 1 de la Empresa San Roque.

Desde este martes comenzó a regir un nuevo aumento en el boleto que fue sorpresivo para muchos usuarios que normalmente pagaban $ 120 el boleto general. A partir de la nueva tarifa, el boleto único pasó de 120 a 280 pesos, sorprendiendo a muchos vecinos que tenían calculados los viajes que realizaban a diario y ahora solo en dos o tres de ellos se quedaban sin crédito. Sin embargo, tienen la tarifa social a $ 112 y Jubilados y Pensionados Provinciales $126.

Diario Chaco dialogó con la presidente del Concejo Municipal de Sáenz Peña, Nora Gauna sobre esta cuestión y explicó que «el titular de la empresa San Roque, Julián Vilar, en el mes de diciembre había hecho un pedido de aumento del boleto de pasajeros por $500 pesos, pero el Ejecutivo autorizó solo 280, tarifa que comenzó a regir a partir de este martes a las 00:00».

La edil argumentó que «el estudio de costos lo hace el Ejecutivo, a través de un contador, pero el promedio que se venía manejando en tiempos normales era medio litro de gasoil. Hoy es imposible llegar a medio litro sin pegar un golpazo a los bolsillos de los usuarios», reconoció la intendenta a cargo.

Tras el pedido del empresario, el Ejecutivo Municipal presentó un proyecto que se aprobó a referéndum, para que el Concejo lo ratifique y no llamar a una sesión extraordinaria.

«El aumento salió por resolución y el estudio del costo daba un boleto un poco más alto, pero se optó por el precio que figura ahora», indicó Gauna.

Por otro lado, la concejal sostuvo que «muchos usuarios no saben que tienen para cargar los atributos con su tarjeta SUBE». «El atributo del boleto social, por ejemplo, el que tiene un sueldo que no supera dos salarios mínimos o no tiene otro beneficio, puede pedir el boleto social que tiene un descuento del 60%».

«Tienen que ir a la oficina de calle 5 entre 10 y 12 del Ensanche Sur para que les carguen el atributo, para que cuando pasen la tarjeta ya solo se les haga el descuento», insistió.

La presidente del Concejo resaltó que «la gente todavía no aprendió a usar la tarjeta, cargan el crédito nomás, pero tienen la opción boleto social y creo que Sáenz Peña es el único municipio que tiene esta opción. Por eso, insisto que tienen que ir al barrio Ensanche Sur con el recibo de sueldo para mostrar que no ganan más de dos salarios mínimos, que no tienen otro beneficio y automáticamente empiezan a pagar en el boleto social».

EL BENEFICIO

Cabe señalar que los usuarios de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Sáenz Peña pueden tramitar un descuento del 60% en el valor del pasaje. Este beneficio es ofrecido por el Municipio y para tramitarlo, los usuarios solo deben concurrir a la Unidad de Gestión SUBE municipal, ubicada en calle 5 entre 10 y 12 del barrio Ensanche Sur.

Todos los usuarios del transporte urbano lo pueden tramitar solo se necesita concurrir con su DNI para acceder al mismo. Esto ofrece la posibilidad de ahorrar 60% en el boleto de ida y 60% en el de vuelta, por lo que para una persona que utiliza el transporte diariamente significa un ahorro importante.

La gestión es totalmente gratuita y los interesados solo deben concurrir con su DNI, último recibo de sueldo, constancia de AFIP en el caso de ser monotributista o certificación negativa de ANSES para los que no cuentan con ingresos formales, a la oficina mencionada de lunes a viernes de 7 a 12 horas.

EL BOLETO SOCIAL

El boleto social es para docentes, empleados municipales, personas sin ingresos formales, monotributo categoría A y promovido y personas con ingresos de hasta 2 salarios mínimos.

Los beneficiarios están encuadrados en la Resolución Municipal. N° 952/17 y 453/20, y ahora se incorpora al personal municipal.

