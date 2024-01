Sáenz Peña: consumidores y distribuidores crearon un grupo de Whatsapp para superar la crisis

En la actualidad, haciendo uso de la tecnología, una vecina de Sáenz Peña creó un grupo en el que consumidores, emprendedores y distribuidores comparten inquietudes y sugerencias a través de WhatsApp.

Silvia Villalba es la impulsora de la idea para que consumidores, distribuidores y emprendedores encuentren sugerencias sobre los más variados productos, pero, sobre todo, a buen precio. La mayoría de las personas en este grupo son emprendedores que ofrecen artículos comestibles hasta servicios. Desde este espacio, los vecinos que se suman tienen la posibilidad de acceder más fácilmente a la compra de algún producto al mejor precio posible.

«Hay mucha diferencia de precios y, por ahí, en general la gente no sabe. Este grupo tiene como finalidad ofrecer un espacio no solo para los que venden productos sino también para aquellos que necesitan comprarlos. Es una locura lo que está pasando con los precios, por eso se me ocurrió hacer este grupo, no solo para emprendedores, sino también, y sobre todo, para consumidores», explicó Silvia Villalba, quien tuvo su paso por la Municipalidad trabajando con los emprendedores.

«Creo que es un momento especial por el que está atravesando el país, y a todos nos está afectando de una manera impresionante en el bolsillo. Creo que nos tenemos que unir y hacer algo, porque es una locura», señaló.

Esta vecina considera que habrá mucha gente que al principio no va a entender la finalidad del grupo, pero con el pasar de las horas y explicando el fin seguramente se irán sumando muchos otros.

«No es solo para vender sino también para comparar precios y sugerir lugares donde hay mejores precios sobre todo en los artículos de la canasta básica, porque es mucha la diferencia de precios», explicó.

Los que se sumaron al grupo felicitaron la iniciativa y apoyaron la idea, «es una buena idea para ayudarnos entre todos, porque el bolsillo está en crisis para todos», cerró por último.

EL TRUEQUE

Esta iniciativa, salvando las diferencias se parece a una modalidad que tuvo mucho éxito en Argentina por los años 1995 al 2000 y fue conocida como la red de trueque. Había nacido en Bernal, localidad correspondiente al partido de Quilmes.

El club de trueque fue una organización de «prosumidores», concepto tomado del libro «La Tercera Ola» de Alvin Toffler, que define a las personas que son productoras y consumidoras simultáneamente. La iniciativa se extendió por todo el país, generando un intercambio invaluable de bienes y servicios que de otra manera habría sido difícil de llevar a cabo.

El objetivo era ser un complemento para aquellos que, por diversas circunstancias, estaban parcial o totalmente fuera del sistema económico, obteniendo a través de esta actividad insumos, a veces fundamentales, para la subsistencia de muchas familias.

Comentarios