Trabajadores del Insssep en plan de lucha y movilización

Desde el pasado viernes 5 se ha desatado la conflictividad laboral en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep).

Ese día se produjo una notificación a través de una circular que advertía respecto de que el personal contratado no podría ingresar en la sede de la entidad a prestar servicios hasta tanto se tome una decisión definitiva sobre su situación. En concreto, la medida implica la no renovación de 126 contratos de agentes afectados a diversas tareas.

Y el lunes 8, los trabajadores reunidos en asamblea resolvieron llevar adelante una medida de fuerza por 24 horas, cuya renovación se determina cada jornada a las 7, como sucedió ayer martes y podría repetirse hoy miércoles, de no mediar un acercamiento con los integrantes del Directorio que logre destrabar la intransigencia de las medidas y acercar a las partes.

Zulema Coria, secretaria general de la Asociación Gremial del Personal del Insssep, en contacto con NORTE brindó detalles de los sucesos que desencadenaron esta situación: «Nuestra prioridad son los trabajadores y los afiliados, que son la razón de ser del instituto. Por ello es que, como siempre, a pesar del paro garantizamos la atención de las guardias y las emergencias. Estas 126 personas a las que no se les han renovado los contratos no pueden esperar, y mucho menos en la delicada coyuntura económica actual, a que alguien se decida a evaluar, en una fecha indeterminada, la conveniencia o no de que sigan trabajando. A eso se sumó la actitud vista en la conferencia de prensa del lunes, cuando el gobernador y el directorio del instituto anunciaron que se va a suspender el pago de bonificaciones a todo el personal, lo que cercena conquistas gremiales de años que fueron todas ratificadas por decreto del Poder Ejecutivo. Estamos abiertos al diálogo totalmente, como hemos demostrado cuando fuimos a hablar en su despacho con la presidente Irene Dumrauf, pero no ayuda a la mejor predisposición que haya presencia policial intimidante cuando no hay ningún motivo para ese despliegue inusitado y extemporáneo».

