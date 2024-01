Diputados comenzó a debatir la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno

Comenzaron a exponer los funcionarios del Gobierno a defender la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Según detalló José Rolandi, integrante del equipo de Gabinete de Gustavo Posse, mañana asistirán Guillermo Francos, Patricia Bullrich y, el jueves, los representantes de la cartera de Educación, Cultura e Infraestructura. El primero en exponer es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

«No se está pidiendo que se cierre el Congreso, como dijeron algunos en los medios», aclaró Chirillo.

Sergio Palazzo preguntó con euforia al presidente de la Comisión si recibió algún pedido de coima por parte de los legisladores, luego de la denuncia que hizo el presidente Javier Milei por la supuesta lentitud en el tratamiento de la Ley Ómnibus. «No tengo ninguna causa judicial para que me venga a tratar de coimero un presidente».

«Es raro que nos vengan a pedir un debate sano cuando el Presidente y su vocero dicen que no se va a negociar nada. Venimos a escuchar una clase didáctica. ¿Van a agrandar la cantidad de comisiones? Para que esto tenga algo de seriedad y no sea un asalto al Congreso? Esta ley es un verdadero mamarracho», agregó.

Leopoldo Moreau: «Cuando Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad. El nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina dice que la política no resuelve nada. No es así. La política le resolvió muchas cosas a los argentinos. Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales».

«Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de ninguna manera. Busquen consenso político. Discutamos tema por tema. Estamos dispuestos a discutir. Pero no estamos dispuestos a ceder el poder que la sociedad le dio al parlamento», agregó.

Luego de la exposición de los funcionarios, tomó la palabra Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados. «Este bloque interpreta la necesidad de la velocidad para tratar el tema. No le buscamos el pelo al huevo en ninguno de los temas pero es importante expresar un gran interrogante: la actitud del gobierno. ¿Quieren que se aprueben estas herramientas legislativas para la marcha del Gobierno? Nos preguntamos esto porque por momentos estamos desconcertados. Cuando el vocero presidencial nos asigna responsabilidad por el aumento de la brecha cambiaria, cuando nuestra actitud es rápida y colaborativa, nos desconcierta», dijo.

