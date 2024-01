Caso Francovich: familiares plantearon al Gobierno algunas deficiencias en la investigación

La madre camionero asesinado en cercanías a Avia Terai, Mónica Corgniali, se reunión con el ministro de Gobierno Justicia y Trabajo de la Provincia, Jorge Gómez, y le solicitó que se agilice la compra de algunos elementos para profundizar la investigación de este crimen ocurrido hace 9 meses.

De la reunión con el ministro de Gobierno participó también el abogado querellante Cesar Collado quien manifestó: «Se plantearon algunas deficiencias en la investigación en el sentido de la poca colaboración a nivel provincial con el Fiscal Gustavo Valero, la poca colaboración de los organismos dependientes del Poder Judicial y también dependientes del Ministerio del Gobierno».

Al enumerar esas carencias, dijo Collado que tienen que ver, por ejemplo, con la demora en la apertura de los teléfonos secuestraros debido a que Cibercrimen, dependiente de la Policía del Chaco, tiene registrada la licencia en un sistema israelí y que el Gobierno anterior hizo el compromiso de renovar la licencia, pero que hasta el momento no se ha renovado.

«Es un sistema israelí que hace un cambio electrónico en todo el contenido de los teléfonos celulares. Hay cuatro teléfonos que no se pudieron abrir aún y son los teléfonos secuestrados en las casas de los detenidos», explicó. Agregó además que también hay pendiente una pericia balística en cuanto a los proyectiles que fueron extraídos de la cabina del camión y otros que se encontraron en el lugar derecho y la balanza donde lo abordan a Fernando. «Tampoco se pudieron efectuar porque el Instituto de Medicina y Ciencia Forense de la Resistencia Dependiente del Poder Judicial, tiene el microscopio roto hace bastante tiempo, entre otras cuestiones», señaló el abogado.

En la reunión, la madre de Fernando Francovich planteó un total desacuerdo con la libertad de uno de los imputados, lo mismo hizo el querellante y en su oportunidad lo había manifestado también la fiscal coordinadora, la doctora María Rosa Osiska.

La querella planteó que se analice el otorgamiento de esa libertad caucionada, que otorgó el Juzgado de Garantía a cargo del doctor Daniel Freytes. «Apelamos, se nos hizo el lugar, y ahora estamos esperando las fechas de audiencia de apelación para plantear lógicamente nuestra expresión de agravio de modo verbal», expresó el letrado.

En relación a los planteos, el abogado Collado expresó que desde el actual Gobierno provincial le aseveraron que, «debido al total descalabro económico e institucional de la provincia es imposible llevarlo a cabo, pero a medida que cuente el Gobierno de la provincia de Chaco con la suma para renovar la licencia del sistema israelí, se hará lo mismo con el microscopio del IMCIF que a la fecha cuesta alrededor de 35 millones de pesos».

«A pesar de los escasos recursos se avanzó bastante y la verdad que estamos, en ese sentido, satisfechos. También se le pidió las pericias, que faltan las pericias de un ADN que no tiene portabilidad, o sea, no tiene dueño, que estaba en el lateral derecho, abajo del espejo, del lado del acompañante del camión, hay una pericia de ADN, una pericia genética que no tiene portador, creemos que es del último detenido de Banegas», advirtió el representante legal de la familia Francovich.

Actualmente, el homicidio del camionero Fernando Francovich tiene tres personas con prisión preventiva confirmada, «el último se confirmó unos días antes de Navidad, se llevó a cabo la audiencia de apelación por parte de la defensa de Banegas, en la Cámara del Crimen N°1 y el Juez rechazó rotundamente la oposición a la prisión preventiva del imputado Banegas. Son tres los imputados como autores del hecho con prisión preventiva confirmada y uno que fue Oscar Cárdenas con el cese de prisión que le otorgó el Juzgado de Garantía que está en grado de apelación pendiente», explicó la querella.

