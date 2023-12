Secheep anunció un incremento de la tarifa eléctrica del 34,6%

Estará vigente a partir del primero de enero y se verá reflejado en las facturas de marzo en adelante. “Nuestros insumos están en dólares y seguimos con una tarifa que se fijó en 2022 que hoy por hoy nos resuelve muy poco”, explicó el presidente de la empresa, José Bistoletti.

El presidente de la empresa Secheep, José Bistoletti, anunció este jueves en conferencia de prensa un incremento tarifario del 34,6% en la provisión de energía eléctrica para toda la provincia. El aumento, que entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2024, se verá reflejado en las facturas de marzo en adelante.

“Nos vemos en la obligación de llevar adelante una actualización tarifaria”, señaló el titular de la empresa, explicando que la última actualización se aprobó en 2022 en una audiencia pública que fijó un nuevo cuadro tarifario que “no fue aplicado a Secheep”.

Bistoletti recordó que, actualmente, “estamos hablando de un 200% de inflación y todos nuestros insumos y costos operativos están en dólares en su gran mayoría, mientras nosotros seguimos con la tarifa del 2022. Hoy o por hoy, esa tarifa nos resuelve verdaderamente muy pocas cuestiones”.

El funcionario remarcó que “no podemos seguir así porque cada vez es más difícil levantar el sistema. Cada vez demoramos más en solucionar el problema de la gente”.

Por otra parte, advirtió que la nueva tarifa “no cubre la totalidad de las necesidades de Secheep” y que “se debió haber anunciado después de la audiencia pública de febrero”.

Estado de la empresa y prioridades

Por otra parte, Bistoletti se refirió al estado actual en que se encuentra la empresa Secheep: “No hemos encontrado la empresa que nos hubiera gustado encontrar. Hoy por hoy no tenemos un solo medidor, si se les quema no podemos reponerlo. No hay fábricas en el país que produzcan medidores, lo que complica la situación ya que debemos pagar en dólares y Secheep no puede pagar en dólares”.

Por otra parte, señaló que los transformadores con los que cuenta la empresa, esenciales en esta época del año, “no son los necesarios” para atravesar la temporada de verano.

Además se refirió a la deuda que la empresa mantiene con la proveedora Cammesa: “Las facturas rondan los 3 mil o 4 mil millones de pesos por mes. La empresa está endeudada con Cammesa, por un convenio de la gestión anterior, por ocho años. Es una deuda que Secheep no puede afrontar con sus ingresos, sin la ayuda del Gobierno provincial es imposible”.

En ese contexto, detalló que la deuda total asciende a 310 mil millones de pesos. “Hasta junio de 2024 tenemos que pagar 500 millones por mes, y a partir de junio del año que viene 1.600 millones de pesos por mes. Ante el no pago de esa factura, tienen habilitado para constituirnos en mora y embargar la cuenta de Secheep”.

Por otra parte adelantó que, una vez terminada la temporada de verano, la empresa avanzará en un plan de trabajo contra las conexiones irregulares, que iniciará en marzo.

“No son únicamente los asentamientos o aquellos barrios humildes quienes se conectan irregularmente.Hay muchas casas, comercios del pleno centro que también tienen conexiones irregulares, ya sea porque tocan el medidor, porque ponen un cable que no tienen que poner para evadir o no registrar adecuadamente la tarifa”, explicó Bistoletti.

El funcionario aseguró que “el compromiso que hemos tomado con el gobernador es que encaremos una gran campaña para combatir esa conexión irregular”.

Además, se avanzará en una campaña de concientización para el uso racional de la energía. “Durante mucho tiempo, para todos, la energía era una cosa muy barata, no es únicamente para los barrios carenciados o los asentamientos. Es para toda la comunidad”.

“Es importante que entendamos que el Estado no tiene la obligación de suministrar energía y agua a toda la comunidad. Eso es directamente imposible”, sintetizó.

