Se presenta «La Obra de Paulo» el nuevo libro del escritor José Ignacio Gómez

Este viernes 29 de diciembre, en Utopía Libros, a partir de las 18:30 horas, el escritor saenzpeñense José Ignacio Gómez, presentará su último libro «La Obra de Paulo».

Tras una larga espera tanto para poder publicarlo como para hacer la presentación, José Ignacio comentó a SP Noticias sobre las expectativas para este viernes «son buenísimas porque va a pasar algo que intencionalmente nunca pasó y es que mucha gente que va a asistir a la presentación, ya leyó el libro, así que va a estar bueno que la gente pueda hacer preguntas, se saque dudas y demás. Distinto a lo que pasó con las otras presentaciones que no habían leído aún los libros. Estoy con muchos nervios y adrenalina porque hace mucho que no presento ningún libro y la última presentación que hice fue antes de la pandemia y no fue en Sáenz Peña, estuve en el interior. La fecha es porque entre las elecciones y los días festivos, afortunada o desafortunadamente fuimos cambiando y quedó para este viernes 29. Creo que va a ser muy tranquilo y algo rápido, íntimo. Las mayores y mejores expectativas».

«La Obra de Paulo»

Paulo es un niño y soñador, con una familia feliz. De repente, contrae una grave enfermedad y tiene que afrontar problemas y encrucijadas. Todo lo que era paz y armonía se vuelve caótico y desconocido. Su única salida pareciera ser lo único que no sufre consecuencias con su nueva realidad: el cine.

Utopía Libros se ubica en calle 3 entre 8 y 10 del Centro y la entrada es libre y gratuita. También se presentará la banda «Quimera» para musicalizar la tarde noche.

Comentarios