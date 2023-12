La Clotilde:23 familias usurpadoras, piden tendido electrico.

Las mismas en su mayoría madres solteras con hijos en condiciones de precariedad con la finalidad ponen en conocimiento que carecen de auxilio y atención por parte del municipio de esa localidad. “Fuimos a pedir ayuda al municipio y al encargado de SECHEEP, estamos sin luz, tenemos criaturas chicas y ni un ventilador podemos conectar… “ manifestaba una de las damnificadas. Se han realizado varías peticiones por escrito por medio de su representante Dr. Enzo Gural ante el municipio y responsables de el tendido eléctrico; “ estoy representando a estas familias las cuales se encuentran en una situación muy adversa, las peticiones verbales no son oídas, acudieron a mí para realizar peticiones por escritos las cuales no fueron contestadas aún, de continuar esta actitud por parte de las entidades municipales, procederemos al planteo de un Recurso de Amparo.” Fueron palabras del profesional que las representa. Las condiciones climáticas no son las óptimas y tratándose de un elemento, hoy, indispensable para poder sobrellevar la ola de calor que azota nuestra zona, culmino.

