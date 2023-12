El deceso de una joven asistente social por presunto dengue consterna a Sáenz Peña

Se trata de Yanina Allende, quien permaneció varios días de estar internada por posible caso de dengue, cuadro que se complicó en los últimos días y del cual no pudo recuperarse hasta que finalmente falleció.

La mujer que se desempeñaba en el área de asistente social de la provincia, desde hace poco más de 12 años. «Estaba enferma con todos los síntomas compatibles de dengue y las complicaciones que le surgieron el mismo día viernes le provocaron el deceso al cabo de unas pocas horas más», según confirmó una fuente hospitalaria.

En la mañana de este domingo 24, se realizó el sepelio de la mujer, acompañada por miles de vecinos, compañeros de trabajo, familiares y amigos, que manifestaron muestras de dolor e indignación por la situación que llevó al deceso de la joven mujer, quien dejó a tres hijos de corta edad.

Desde el Ministerio

En cuanto a la problemática sobre la situación, el ministro de salud Sergio Rodríguez, dijo que «la situación del dengue es muy complicada en toda la provincia, es una enfermedad endémica que está instalada desde hace tiempo y vino para quedarse», resaltó el ministro.

Ante este panorama el funcionario instó «al trabajo en la prevención, que no solamente se hace cuando llueve o cuando comienzan a aparecer los enfermos, sino que es un trabajo que se debe hacer antes, con estadísticas y sobre todo con el trabajo puerta a puerta en cada ciudad, donde los municipios tienen una labor importantísima en la lucha contra la enfermedad», sostuvo.

«El descacharrado y el control del vector son las herramientas básicas que aseguran la merma del contagio de dengue», asimismo aseguro que «actualmente estamos en un pico alto de brote, con números que no son fiables, porque no hay un registro de notificaciones. Por el momento no se cuenta con reactivos para hacer el análisis, para armar el registro de las notificaciones, que son para confirmar o descartar los posibles casos», explicó Rodríguez.

«Estamos llegando tarde a combatir este brote, si bien vamos a llevar adelante medidas paliativas enfocadas en los pacientes positivos, pero sobre todo sentados en las bases sobre el futuro que tenemos que hacer durante todo el año, y por el momento vamos a atacar a la mitigación del brote y trabajar sobre pacientes enfermos, y evitar que tengamos complicaciones desgraciadas con decesos» completó el ministro de salud.

