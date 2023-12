Instalar un Split cuesta más de $100.000 y los valores se actualizan por semana

En principio las variaciones más comunes tienen que ver con quién es el técnico, si es un particular o es un trabajador de una empresa de refrigeración. Si se trata de una empresa certificada en el área, diferentes fuentes comentaron a NORTE que el precio puede ser más elevado por la garantía y los costos propios de la estructura; a diferencia de un particular que no debe pagar salarios, alquiler y demás gastos.

Los dos principales condicionantes que entran en el top son las alturas y las frigorías del equipo. En relación a la altura, el precio varía a partir de un primer piso en adelante, y también si el técnico debe que trabajar en alguna cornisa, si tiene que alquilar un andamio o escalera.

Sobre las frigorías se tiene en cuenta el tamaño y el peso del aire acondicionado, para un equipo mayor a 3000, es inevitable que el técnico deba trabajar con una o dos personas más en la instalación y desinstalación, cuando el equipo es más pequeño el profesional puede elegir trabajar solo.

Una instalación con mano de obra de un equipo de hasta 3000 frigorías en un departamento o casa de planta baja sin complicaciones de espacio para el técnico, cuesta en promedio $130.000 con mano de obra y materiales incluidos.

En caso de que se necesite limpiar o la carga de gas, que son los trabajos más frecuentes en esta época del año, los precios rondan entre $30.000 y $40.000 para una limpieza completa. Para el segundo caso el precio cambia radicalmente por el costo del gas, y los técnicos cobran entre $120.000 a $190.000.

Los repuestos o elementos de instalación de un aire acondicionado nuevo, según pudo constatar NORTE, cambian todas las semanas. Muchos de los precios como el del gas, tuvieron un aumento de un 100% y ninguno baja de un 50%.

En TECNOFRÍO HNOS. S.A armaron un presupuesto con los insumos más pedidos a la hora de instalar un aire de hasta 3000 frigorías.

Desde la empresa confirman que el combo de instalación más requerido por los técnicos ronda los $76.000. Siempre depende del equipo, del lugar donde se quiera instalar el aire y demás cuestiones. El diferencial que marca la una variación importante en el precio siempre es el gas, en el caso de un equipo nuevo, el gas suele venir incluido.

