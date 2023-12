Los precios de los materiales para la construcción se dispararon 50 por ciento

Uno de los rubros de la economía que más se mueve al ritmo del dólar es el de los materiales para la construcción. Es por eso que en las últimas semanas el brusco salto devaluatorio -que superó el ciento por ciento para la cotización oficial- generó rápidas reacciones que reflejaron este movimiento sísmico tanto en las nuevas listas de precios de los proveedores como en la decisión de varios corralones de no vender «porque está caído el sistema», según alegaban, o directamente cerrar sus puertas hasta que se consolide y se tranquilice la situación.

Una recorrida en la lluviosa mañana de ayer dio cuenta de este panorama. Como ejemplo significativo de los cambios sucedidos esta quincena, la barra de 12 metros de hierro del 8 se vendía a 12.000 pesos al contado, cuando el 1º de diciembre estaba a $6000, lo que representa una suba del ciento por ciento.

Consultados sobre cuáles son las expectativas de los cálculos sobre el techo que alcanzarían los valores de venta final, nadie se animó a arriesgar nada. «Hay que esperar y estar atentos a las listas de precios que nos envían día a día», comentó un encargado de depósito.

EL DÍA A DÍA

Alberto Johnson, propietario del Corralón Santa Rita -Diagonal Eva Perón 668 en Barranqueras- recibió a NORTE en su local. Ante la pregunta de cómo habían pasado la última semana con la asunción del nuevo gobierno y las medidas tomadas por el ministro Caputo, explicó: «Nosotros no cerramos nunca. Creemos que hay que atender siempre a nuestros clientes y brindarles soluciones. Otros colegas piensan distinto y es respetable su posición. Entre los proveedores también sucede. Weber y Saladillo, por ejemplo, mantienen la línea de no cortar nunca el suministro. Avisan con tiempo que habrá variaciones, pero nunca interrumpen los envíos. Lo que ha ocurrido desde principios de mes hasta hoy es que la incertidumbre por el valor del dólar se resolvió con dos etapas de subas. Estos aumentos creo yo son una mezcla de susto y de especulación. Nadie quiere perder capital, pero a mí me parecen demasiado elevadas estas correcciones. Veremos qué pasa de acá a marzo», indicó.

«Los proveedores mandaron listas nuevas, y eso nos obliga a revisar todo. Anteayer (por el martes) uno nos indicó que debíamos aplicar a los precios del 1º de diciembre un 70 por ciento de aumento. Y ayer (por el miércoles), que a esa actualización había que aplicarle otra del 17 %. Yo optaré por ahora por cortar la venta de esos productos, porque no puedo ofrecer a mis clientes algo a esos valores estratosféricos», comentó el comerciante.

«Esta falta de certezas influye en la relación que tenemos con los mayoristas, que en casos viene desde hace décadas. Algunos siguen brindando la posibilidad de pagar con cheques a 15, 30 o 45 días, y es bastante obvio que en los valores que envían debe de estar incluida la cobertura por cualquier otro salto cambiario o inflacionario, o ambos, pero la opción está. Otros proveedores dan instrucciones a los empleados que vienen con el camión de bajar el pedido solo con pago al contado en el momento. Nuestra labor es ser intermediarios entre ese nerviosismo y el bolsillo de nuestros clientes», finalizó.

