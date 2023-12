¿Quienes conforman la cúpula policial?: los jefes tienen más de 25 años dentro de la Policía del Chaco

Este martes, el gobernador Leandro Zdero puso en funcionamiento a la nueva cúpula de la Policía del Chaco. Al frente de la Jefatura, estará el Comisario General (R) Fernando Javier Romero y lo secundará el Comisario General Manuel Victoriano Silva como Subjefe de Policía. Completa el comando superior el Comisario General Cristian Antonio Durand, quien será el encargado del Centro de Análisis Comando y Control Policial.

Durante el acto que se realizó en la Escuela de Policía, Zdero anunció que la misma será traspasada en materia de gestión, organización y estructura a manos de la Policía del Chaco. «Que vuelva a sus propios dueños», dijo y confirmó que se instruyó al a concretar la designación del nuevo director de la Escuela.

Fernando Romero había renunciado en julio de 2020 tras diferencias con el ex gobernador Jorge Capitanich y la ex ministra de Seguridad Gloria Zalazar. Su renuncia se debió a discrepancias sobre el no reintegro de cuatro agentes involucrados en un operativo ilegal y violento en la Comisaría Tercera de Fontana. El incidente ocurrió el 31 de mayo de 2020, donde agentes detuvieron a cuatro jóvenes, denunciándose abusos sexuales y torturas.

FERNANDO JAVIER ROMERO

Nació el 9 de noviembre de 1971 en la ciudad de Presidencia de la Plaza. Egresó de la escuela de Oficiales el 1 de enero de 1993 y su primer destino fue la Comisaria de Machagai. Cumplió funciones en otras áreas como oficial Subalterno en la Comisaria Séptima de Resistencia, Puesto Fijo de Presidencia de la Plaza, Comisaria Basail, División Administración de Personal, Puesto Caminero La Vicuña.

Ya como oficial en Jefe, en marzo de 2006, fue nombrado como Jefe de la División Trámites Generales para luego pasar a ser jefe de la División Gestión de Personal. En 2013, ya como Comisario Inspector, asumió como Jefe de Departamento Administración de Personal, también se desempeñó como Supervisor de Zona XXIIº Metropolitana en 2016, Supervisor de Zona VI Metropolitana, Director Zona Interior Presidencia Roque Sáenz Peña, en 2018, con la jerarquía de Comisario General fue nombrado como Director General de Seguridad Interior.

El 8 de febrero de 2019, fue nombrado como Jefe de Policía, cargo que ocupó hasta el 13 de julio de 2020. Hoy el ejecutivo provincial, lo designa al frente de la institución y comienza su segundo ciclo como Jefe de Policía.

MANUEL VICTORIANO SILVA

Nacido el 22 de Julio de 1975 en la ciudad de Resistencia, egresó de la Escuela de Policía como Oficial Subayudante el 1 de enero de 1998 y fue destinado a la Unidad Especial de Tránsito. Otras unidades en la que se desempeñó fueron: la Comisaria Quinta de Resistencia, Policía Rural Capital y de General José de San Martín. Sus inicios al mando de una dependencia Policial se dieron en el 2014 cuando fue nombrado Jefe de Comisaria Misión Nueva Pompeya, para meses después ser nombrado como Jefe de la División 911 de Juan José Castelli.

Ya en 2015 volvió a cumplir con sus servicios en el área metropolitana como Jefe de Comisaria Basail, pasando luego con el mismo cargo por las comisarías Octava, Las Palmas, Margarita Belén, Quinta, Undécima y Séptima. A mediados del 2019 fue designado como Supervisor de Zona Interior IVº y el 15 de Julio de ese mismo año obtuvo su primer reconocimiento de ascenso extraordinario al grado de Comisario Mayor por su labor y valentía en la resolución exitosa de un procedimiento violento con disparos de arma de fuego y toma de rehén, cuando se desempeñaba como Jefe de la Comisaría Quinta de Resistencia, finalizando el año como Supervisor de Zona VIIº Interior.

Posteriormente, también se desempeñó como Director de Zona Interior Presidencia Roque Sáenz Peña, estuvo en la Dirección de Zona Metropolitana, fue Director de Tránsito y Seguridad Vial Metropolitana, volvió a ser Supervisor, pero esta vez de la Zona XIXº Metropolitana. Luego en marzo de 2023 fue designado como Director de Zona Interior Juan José Castelli, en ese cargo tuvo su segundo ascenso por merito extraordinario, por su desempeño en el conflicto ocurrido en la localidad de Misión Nueva Pompeya el 5 de marzo de ese año y alcanzó la Jerarquía de Comisario General

En abril de 2023 fue nombrado como Director General de Seguridad Interior, cargo que ocupó hasta la fecha que fue nombrado como Subjefe de Policía.

CRISTIAN ANTONIO DURAND

Nació el 14 de Junio de 1976, al igual que el Subjefe de Policía, egresó de la Escuela de Policía el 1 de enero de 1998, su primer destino fue la Unidad Especial de Tránsito, como Oficial Subalterno también se desempeñó en la Guardia de Seguridad de Casa de Gobierno, fue adscripto a la Unidad Especial de Alcaidía de Resistencia, luego paso por la Escuela de Cadetes, la Sala de Emergencias 101, también cumplió funciones en la Comisaría Quinta de Resistencia, en el Departamento Vigilancia Céntrica Integral, División Comando Radio Eléctrico y Comisaria Sexta de Resistencia.

En enero del 2010, fue promocionado al grado de Subcomisario de Policía, en sus inicios como Oficial Jefe se desempeñó en la Comisaria Cuarta de Resistencia, en la División Seguridad Bancaria, en la Comisaría Undécima de Resistencia y con el grado de Comisario Principal, asumió como Jefe de la Comisaría Segunda de Fontana. Ya con el grado de Comisario Inspector, a comienzos del 2018, fue Jefe del Departamento Seguridad Bancaria, para luego, en ese mismo año, asumir como Jefe del Departamento Secretaria Extensión y Cultura.

En 2019, fue nombrado como Jefe de Comisaria Quinta de Resistencia, luego como Jefe de Comisaria Tercera de Fontana, volvió como Jefe de Departamento Seguridad Bancaria, Director de Antinarcóticos, fue asignado como Director de Zona Metropolitana y en octubre de 2023, fue nombrado como Director General de Policía Caminera.

Hoy fue designado por el ejecutivo provincial para ocupar el cargo de Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial.

