El ministro de salud de la provincia visitó el Hospital 4 de Junio

En la mañana de hoy, el Ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodriguez, estuvo visitando el nosocomio de Sáenz Peña en donde mantuvo una reunión con los jefes de regiones sanitarias y directores de otros hospitales que pudieron hacerse presentes.

Uno de los puntos a tratar fue el ponerse en conocimiento de la realidad del sistema de salud desde lo que los distintos directores y jefes pudieron manifestarles «se tienen percepciones de como son las cosas, pero no siempre son las correctas. Tenemos que tomar datos para fijar objetivos, conocer sus realidades, tener la empatía de ponernos en su lugar. El segundo motivo que me trajo es siguiendo las directivas del señor gobernador y es fundamental en el sentido de que nos pidió que tengamos acercamiento a la gente y a los trabajadores de salud. Eso se tiene que transformar en hechos y hoy, creo que desde que fue creado en el organigrama de la dirección general de regiones sanitarias de la provincia, va a tener asiento en la ciudad de Sáenz Peña dándole un poco más de presencia del ministerio en este lugar donde también los distintos profesionales que ya he nombrado, van a poder tener una fuente donde evacuar sus dudas y trabajar conjuntamente con esta gestión, sabiendo que tiene el poder de resolución de muchas otras cuestiones evitando que tengan que viajar a Resistencia abandonando sus servicios. Creemos que el problema no es solo económico, sino también gestionar en forma más ordenada con los recursos que se cuentan».

«Les pido a mis colegas médicos que acompañen el trabajo, que nos involucremos en el mismo y nos comprometamos, les pido de favor que empecemos a sentir que la persona que viene a vernos tiene un problema, que tengamos la empatía de con quien tengamos en frente y que tratemos de brindarle una solución en medida de nuestras posibilidades. Creo que la falta de sensibilidad frente al que sufre debe ser la peor consecuencia que tiene un profesional del sistema sanitario, que yo no hablo de salud como salud pública, ahora el ministerio del Chaco se llama ministerio de salud, no más sistema de salud pública porque la salud es una sola y la empatía que se le pide al médico de la salud pública, es la misma empatía que le pedimos a los colegas que también trabajan en los privados» comentó el ministro.

Sobre los distintos sectores desde donde se han manifestado diversas problemáticas, Rodriguez aseguró que se están realizando auditorías y que a pesar de que se tenga muy buena relación con algunas de esas personas vinculadas y jefes de esos sectores, tendrán que hacerse cargo y responder ante los hechos, así como se los desvinculará del hospital, se les abrirá un expediente administrativo y si es necesario, se llevará hasta instancia penal ya que el gobernador le ha dado su confianza para que pueda mejorarse la salud en todos y cada uno de sus ámbitos.

