Declaración Oficial de la CGT Chaco sobre el Ajuste Fiscal y Cambiario del Gobierno Nacional

Por: Adrián Bellomi e Isaías Alegre

En el marco de la actual situación económica y social que atraviesa nuestro país, la Confederación General del Trabajo (CGT) Chaco se pronuncia oficialmente sobre las medidas de ajuste fiscal y cambiario anunciadas por el Gobierno Nacional.

«Hoy, más que nunca, es fundamental comunicar de manera clara y accesible la posición de la CGT Chaco ante las medidas económicas que afectan directamente a nuestra comunidad. Este ajuste fiscal y cambiario impactará en la vida cotidiana de los trabajadores formales e informales, cuentapropistas, autónomos, jubilados y pensionados.

Las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para llevar a cabo un ajuste fiscal y cambiario están generando un impacto directo en el corazón de nuestra sociedad: el pueblo trabajador. Contrario a las promesas de campaña que sugerían un ajuste dirigido a una supuesta ‘casta’, los efectos se traducen en:»

Impacto en el Pueblo: Contrario a lo prometido en campaña, estas medidas no afectan solo a una supuesta ‘casta’, sino al corazón de nuestra sociedad: el pueblo argentino.

Inflación Desbordante: El ajuste generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, afectando el poder adquisitivo de todos los sectores de la sociedad.

Defensa de Derechos Laborales: Ratificamos nuestro compromiso con la «progresividad de los derechos laborales y sociales» como pilar de un modelo de desarrollo, producción y trabajo justo.

Llamado al Diálogo: Es imperativo que las autoridades gubernamentales convoquen al diálogo para encontrar soluciones equitativas y evitar consecuencias socioeconómicas desesperantes.

«Nos encontramos ante un momento crítico que requiere unidad y diálogo. Desde la CGT Chaco, reivindicamos nuestros derechos sociolaborales, la libertad sindical y la negociación colectiva. Exigimos respeto al poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las jubilaciones».

La CGT Chaco no permanecerá de brazos cruzados ante estas medidas desordenadas de ajuste. Hacemos un llamado a la reflexión y a la búsqueda conjunta de soluciones que no recaigan injustamente sobre el pueblo trabajador chaqueño.

Comentarios