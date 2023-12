El Chaco recibió recursos nacionales por más de $82.000 millones en noviembre

Durante noviembre, el Chaco recibió $82.138 millones en concepto de transferencias automáticas de recursos de origen nacional y de transferencias no automáticas; es decir, aquellos fondos coparticipados y los discrecionales que dependen exclusivamente de la decisión del gobierno federal.

Así lo refleja el Reporte Fiscal que elaboran la Consultora Politikon y el sitio web www.NorteGrande.com.ar, donde también se reporta que el total de los ingresos que tuvieron las provincias del Norte Grande en concepto de envíos de recursos de origen nacional durante noviembre fue por $592.394 millones (agrupando envíos automáticos y no automáticos), concentrando el 32,9% del total de los envíos realizados a las 24 jurisdicciones subnacionales.

Tomando este total general para la región, la variación en términos reales –incorporando la inflación al cálculo- contra igual mes del año anterior muestra una baja consolidada del 11,6% (frente a -8,61% del total país), traccionada por la baja de los envíos automáticos y una menor suba en los no automáticos. En este escenario, las diez provincias del Norte Grande cerraron el mes con bajas reales.

Datos provinciales

En noviembre, entre las diez provincias del Norte Grande, el Chaco fue la que recibió el mayor monto en pesos corrientes de transferencias automáticas de recursos de origen nacional, totalizando $74.377 millones , con una mejora nominal de 126,2% y una caída en términos reales del 12,6%.

El acumulado desde enero hasta ese último mes ubica también a la provincia en el tope regional con $592.996 millones , y una caída en términos reales versus el mismo período del año anterior, e incorporando a la inflación en el cálculo, del -2,8%.

Midiendo el nivel de dependencia de los recursos nacionales automático s, el Chaco aparece con un 69,9%, siendo los extremos La Rioja con el mayor grado de dependencia (84%) y Misiones con el menor grado de dependencia y por ende la mayor autonomía fiscal (51,4%).

En tanto, durante noviembre la provincia recibió $7.761 millones en transferencias no automáticas , con una mejora en términos reales del +10,7%. Dentro del Norte Grande, Santiago del Estero fue la que se llevó la mayor porción de estos envíos con $8.726 millones; y Catamarca fue la provincia que recibió menos fondos en este mes ($ 2.589 millones).

El acumulado enero-noviembre para el Chaco suma $61.381millones en estos envíos no automáticos desde Nación, con una mejora interanual en términos reales del 4,3%. La Rioja es la provincia del Norte Grande con el mayor monto captado en este período ($ 63.329 millones), mientras que Jujuy fue la que menos fondos captó ($17.877 millones).

Acumulados para la región

A nivel acumulado, el total de transferencias de origen nacional totalizó en el Norte Grande $4,7 billones entre enero y noviembre de este año. El 91,3% de ese total corresponde a transferencias automáticas y el 8,7% a envíos no automáticos. Ese total representa un descenso real del 2,9% interanual (igual nivel que el total país) y todas las provincias de la región exhiben descensos.

A nivel per cápita, La Rioja, Catamarca y Formosa son las provincias que más recursos por habitante recibieron en el Norte Grande durante los once meses del año, superando los $97 mil por persona. Chaco se ubica en un escalón intermedio, con $72.714 per cápita. Y, en el otro extremo, Tucumán, Misiones y Salta con las provincias que menos fondos captaron en el período acumulado, por debajo de los $ 44 mil por persona.