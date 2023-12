La campaña recién empieza y los hormonales ya son un problema para el algodón

La problemática del uso del 2,4 D «y todos los hormonales» tiene al sector algodonero en constante alerta «y en lucha porque poco se logra entender el daño que se causa a la producción del textil».

«No es solamente el 2,4 D, son todos los hormonales en general que al algodón realmente le causan un daño enorme», reclama Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros (AAPA) en declaraciones al sitio Agroperfiles. La entidad, presidida por el empresario chaqueño, trabaja desde hace varias campañas con gobiernos, instituciones y diferentes actores del sistema «para poder hacer entender y comunicar sobre el enorme daño que se produce al algodón con el uso de toda la gama de hormonales».

EFECTO RETROACTIVO

El panorama en cada campaña es incierto ya que puede ocurrir que el daño provocado por la deriva de los productos hormonales no se hace visible de inmediato. Los productores, muchos de ellos, saben que recibieron una deriva «pero creen que aplicando fertilizantes van a revertir el daño». «El productor tiene que entender que el algodón no puede recibir hormonales porque el daño que produce a veces no es visible, no se puede determinar cuánto daño le hicimos a esa planta hasta que entrega el rendimiento que seguramente podría ser más si no hubiese estado impactada», señala Linke.

APLICAR LA LEGISLACIÓN

El sector, representado por la AAPA, insiste en que «las leyes están vigentes, se promulgaron y en consecuencia el hormonal no se puede aplicar». La asociación con el gobierno de Santiago del Estero está trabajando y ha logrado el apoyo de las autoridades de esa provincia que legislaron al respecto «ya que es un territorio en el que se registra el mayor daño por las derivas, al igual que en el Chaco».

«El trabajo es con los diferentes gobiernos, advirtiéndole al productor que no es algodonero que el 2.4 D y otros hormonales no se puede aplicar en el lapso en el algodón está implantado porque si lo recibe no podemos se está provocando mucho daño a la producción», refiere Héctor Linke.

«El rol nuestro como asociación, es decir, informar o tratar de que el gobierno pueda aplicar esta ley, de que preocupen un poquito más porque también perdemos mucho dinero en las provincias, en el país, por no tratar de ayudarnos entre todos y generar una acción en comunidad», añade.

UN DAÑO QUE SE REPITE

La repetición de daños en cada campaña tiene hoy a los integrantes de la AAPA realizando recorridas en toda la región algodonera, «informando a los productores sobre la legislación vigente que prohíbe el uso en estas fechas de los hormonales». La observación que realizan los referentes del textil es que «el productor no conocía, por falta de información, la problemática que se genera con los hormonales al algodón porque tal vez vienen de zonas de producción de soja».

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

La entidad advierte que accionará «hasta las últimas consecuencias en el caso de detectarse aplicaciones». «La ley está para que se cumpla», recalca Héctor Linke que advierte que se comprobó «en paraísos que se estuvo aplicando hasta hace unos días el producto, en fecha de prohibición de su uso».

«Es entendible que existe problemas con el complejo de malezas y que el que es sojero no las pueden eliminar, pero hay otras herramientas que pueden utilizarse, pero el productor usa la más fácil, total el daño es para el otro», indica el presidente de la institución nacional que repite la advertencia de que irán «rigurosamente contra el que produce el daño a otro productor». «Vamos a intervenir porque hay una ley y no se puede aplicar este producto», afirma contundente Héctor Linke.

BUENAS PRÁCTICAS «PERO NO TAN BUENAS»

Es de recordar que la Asoación Argentina de Productores Algodoneros analizaron lo que ocurrió en los Estados Unidos con la soja resistente a los productos hormonales, que es hoy el problema en Argentina. «Estuvimos trabajando con Corteva, que es la compañía que produce la soja enlist, resistente al plantel de hormonales y ellos insisten con las buenas prácticas pero el tema es que el producto es muy volátil», indica Linke.

«Sabemos que hay productores que trabajan con buenas prácticas y también hay otros que directamente no van a utilizar esa tecnología y si la usan lo harán bien, pero al ser muy volátil tiene muchas consecuencias», remarcan los algodoneros. En este sentido destacan que si el agricultor, que no hace algodón, recurre al uso de los hormonales asegurando que lo aplicó correctamente «está obviando que el producto sigue evaporando durante varios días, entonces no puede manejar esa deriva».

«La aplicación realizada hoy no significa que el producto no siga evaporando y entonces el viento puede trasladarlo hasta 20 o 30 kilómetros», dicen desde la AAPA. «Tengo que ser consciente como productor y entender que el hormonal, con altas temperaturas, con baja humedad relativa y otras diferentes situaciones, va a tener consecuencias porque no puedo predecir hacia dónde va a ir esa evaporación», acota finalmente Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros.

«LOS PUEBLOS DE LA ARGENTINA VIVEN DE LA PRODUCCIÓN»

«La defensa al productor siempre está porque es la base principal para que podamos crecer todos y si el productor no produce, nosotros no vamos a poder continuar como comunidad, porque el motor principal de la Argentina es la actividad agropecuaria», analiza Héctor Linke como productor y empresario del sector algodonero.

El hombre de Coronel Du Graty se manifestó así en un análisis de lo que es la crítica actualidad política, económica y social de la Argentina. «Los pueblos de la zona, todo el interior del país vive de la producción», afirma. El concepto es que «el productor estuvo aguantando todos los avatares con un tipo de cambio desvirtuado, realmente tratando de hacer cosas que no se podían hacer, pero siempre tratando de mirar hacia delante, trabajando y tratando de zafar sin tener ganancias». «Siempre tratando de ponerle el hombre a este país para poder continuar», menciona.

TIPO DE CAMBIO VERDUGO

El tipo de cambio vigente, «el 3 a 1, genera realmente consecuencia que van a terminar siendo graves». «El repuesto está en blue, la cosechadora está en blue y entonces cuando el productor quiere comprar algo solamente lo puede hacer con un dólar cercano a los novecientos mientras que él por su cosecha recibe un pago con cotización a trescientos setenta y cinco pesos», comenta Héctor Linke. En consecuencia «siempre está entregando el triple de su producción para poder comprar un repuesto o para hacer cualquier otra compra y tratar de avanzar».

«La política así no funcionaba más, no podía seguir y creemos que el nuevo presidente cambiará esta historia y dará un respiro para que el sector productivo siga avanzando y pueda seguir produciendo», dice optimista el chaqueño que además preside la Asociación Argentina de Productores Algodoneros.

RESPUESTA A LOS DESMOTADORES

En este contexto de análisis, Héctor Linke respondió al análisis realizado desde la Asolación de Desmotadores Argentinos que, mediante su presidente afirmaba que la fibra del algodón en Argentina se cotizaba a dos mil setecientos dólares». «Cuando él dice 2.700 dólares, la pregunta es ¿a qué cotización?, porque una cosa es un dólar blue y otra un dólar oficial», plantea Linke. «Es un cálculo matemático que concluye en que hoy al algodón lo estamos vendiendo regalado», sentencia respondiendo a los desmotadores.

USAR EL DÓLAR DEL PRODUCTOR

En los conceptos, el referente de los productores algodoneros no deja pasar que «los hilanderos no han bajado los costos y tampoco han bajado la prenda hacia la población». «El hilandero siguió comprando e importando maquinaria con dólar del productor, o sea estaba utilizando un dólar que el gobierno se lo estaba dando y le estaban sacando al productor ese dólar, entonces tenemos que sincerarnos y decir las cosas como son realmente», reclama.

«El productor no podía seguir de esta manera porque no iba a tener un futuro próximo si estamos hablando hoy que una soja vale casi lo mismo que una tonelada de algodón, entonces ¿cuánto más podemos seguir tirándole del hilo?», aseveró. «Las ganancias extraordinarias que tuvieron en el sector de la prenda no fueron trasladadas al productor porque, veamos, al productor nunca le pagaron en dólar blue pero la prenda nunca se bajó del dólar blue», cuestionó enfocando su atención hacia el eslabón industrial del textil. «Como industriales, como hilanderos, todo el sector, tenemos que ponernos en la camisa del productor y saber que no podemos mirarnos el ombligo porque si destruimos a la gallina del huevo de oro, tarde o temprano, vamos a tener problemas todos», reforzó Linke.

ACOMODAR EL TIPO DE CAMBIO

El referente algodonero entiende que «el productor estaba agobiado, tratando de producir como podía y es necesario que el gobierno que entra logre acomodar el tipo de cambio». «Es lo más urgente que tendría que ocurrir para que continúe la producción», refier Héctor Linke.

«Los argentinos tenemos que ser argentinos y dejar de pelear entre nosotros, más allá del color político que tengamos debemos apoyar al presidente ahora», refiere Linke.

BENDITA LLUVIA

Las lluvias llegaron en el final de la fecha de siembra sugerida por el Senasa para el algodón en el Chaco, lo que implica nuevamente será una campaña en la que los productores extenderán ese período al menos hasta promediar diciembre.

La «bendita lluvia se hizo presente, en algunos lugares más y en otros menos». «En la zona de los bajos las precipitaciones complicaron el panorama para terminar la siembra pero en otras zonas todavía está faltando, ocurriendo que en áreas de Santiago del Estero no se podía sembrar, incluso en la zona de riego, por la falta de humedad, situación que habría mejorado en los últimos días de noviembre con algunos registros de lluvia», resumía Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros».

En Chaco la siembra avanza «y las perspectivas son buenas porque los nacimientos de lo implantado son buenos y el productor están con un ánimo diferente».