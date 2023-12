Aprobaron la ley que le permite acceder a una pensión a los Bomberos Voluntarios de Chaco

Durante la última sesión legislativa de este 2023 los diputados chaqueños aprobaron 10 leyes entre las cuales se encuentra el proyecto de Ley 2386 para que Bomberos Voluntarios de Chaco accedan a una pensión graciable, mensual y vitalicia que equivaldrá a un salario mínimo vital y móvil, hoy de $ 132.000.

El proyecto de ley explica que accederán a la pensión los bomberos voluntarios que acrediten haber prestado servicios efectivos, continuos o alternados durante 25 años y se encuentren en servicio activo o no y no ser menor de 50 años de edad o bien haber cumplido 55 años de edad y acreditado una prestación de servicios en forma continua o alternada de 20 años y se encuentren en servicio activo o no.

Por otro lado, en otro punto especifica que tendrán derecho a la obtención de la pensión, sin tener en cuenta la edad ni los años de servicio, los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de actos de servicio o de enfermedades o por índole de la actividad bomberil que desarrolle o haya desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el periodo que integran o integraron el cuerpo activo o la institución.

En este sentido, ahora que la Ley fue aprobada se llevará a cabo un relevamiento general en toda la Provincia para conocer la nómina de beneficiarios.

