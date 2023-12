Rige un alerta amarilla por tormentas en el Chaco

La Administración Provincial del Agua (APA) alertó que, desde esta mañana y a lo largo de todo el fin de semana, se esperan tormentas de variada intensidad en gran parte de la provincia. En ese marco, instan a la población a tomar los cuidados necesarios y recordaron las líneas de comunicación y contacto ante contingencias.

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta de nivel amarillo para noche por tormentas de variada intensidad. Esta abarca a los departamentos Chacabuco, Comandante Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, 9 de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, 25 de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, 1° de Mayo y San Fernando, pudiéndose extender a otros departamentos provinciales.

La misma señala probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante ello, el SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Líneas de comunicación del Gobierno ante contingencia

Bomberos: 100.

Emergencia Médica: 107.

Sistema Policial: 911. Defensa Civil: 103.

APA: por teléfono fijo al 362 4419990 y por Whatsapp al 362 4017755.

Asistencia Social: 362 402-4802.

Secheep: 364-437-7044.

MIRAME: 0800-888-6472.

