Buscan a una mujer y a sus dos hijas de quienes no tienen paradero desde el 24 de septiembre

Una joven de 19 años radicó denuncia de General Pinedo, dando cuenta que su hermana Daiana Baldovino de 28 años de edad, vivía con sus hijas Oriana y Briana Monzón de 9 y 7 de años de edad respectivamente en Villa Ángela, en la vivienda de su abuelo, cuya ubicación exacta desconoce. Hace un año su hermana comenzó una relación con un masculino, quien después un mes de relación, pagó un flete, llevándola a vivir a Daiana y sus hijas a la Provincia de Corrientes, donde se quedaron un mes y medio aproximadamente. La joven no tenía comunicación continua con su hermana. En el mes de septiembre de este año, sabía estaban alquilando una pieza en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. En la fecha 24/09/23, en horas de la noche, Daiana le mando mensajes a través de whatsapp donde le habría escrito «Quiero irme y no puedo» en los siguientes minutos le llegó otro mensaje donde decía «Estoy encerrada aquí, en una casa en Sáenz Peña. La última vez que supo de Daiana, fue cuando la misma, en horas de la tarde se comunicó a través de la cuenta de Facebook, donde decía “Dios bendiga, pa, como están, soy Daiana, pueden llamarme a este número y pregunten por mi». Deja aclarado que ese número es de una vecina, quien alquilaba una pieza lindante con el alquiler. Se le preguntó a la misma por la mujer desaparecida y manifestó que ya no la vez mas, pero sus pertenencias todavía siguen ahí, manifestando que la pueden buscar por un barrio ubicado en la zona sur de Sáenz Peña

Baldovino es de téz blanca, contextura robusta, de estatura 1,60 cm aprox, ojos verdes claros, cabello negro, no posee tatuajes, Oriana es de contextura delgada, de tés morena, cabello negro, posee un lunar en su frente y Briana es de tez trigueña, contextura delgada, más detalles desconoce.

Consultado Fiscal Turno dispuso que se de intervención División Investigaciones Complejas Interior Charata, se active protocolo de Búsqueda de Personas, pero por el momento no se publique fotografías en medios de comunicación, ni redes sociales.

