Bruno Cipolini manifestó su beneplácito tras la confirmación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación

Luego de que el Presidente Electo de la República Argentina, Javier Milei, confirmara que Patricia Bullrich asumirá el cargo como Ministra de Seguridad de la Nación a partir del día 10 de diciembre, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini manifestó su beneplácito y deseó éxitos para la nueva gestión.

En tal sentido, comentó que es muy grato saber que Bullrich asumirá ese rol en la nueva gestión del gobierno nacional. En esa misma linea sostuvo que le desea éxitos en la tarea de recuperar el orden y devolverle la tranquilidad a los argentinos.

El Intendente de la Ciudad Termal, reconoció que no es sencilla la tarea que la futura Ministra tiene por delante y agregó que cuenta con su apoyo y el de la mayoría de los argentinos, que anhelan un futuro mejor para el país.

«Es una buena noticia saber que Patricia Bullrich volverá a ser Ministra de Seguridad de la Nación, realizó un gran trabajo cuando ocupó el cargo con la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Solo me queda hacerle llegar mis felicitaciones y desearle éxitos en la nueva gestión», finalizó Cipolini.

