Uno por uno: quiénes son los 16 diputados y diputadas que prestarán juramento en la Legislatura chaqueña

La Legislatura chaqueña realizará el lunes 4 de diciembre la sesión preparatoria en la que prestarán juramento los 16 diputados que resultaron electos en los comicios provinciales de septiembre, y que tendrán un mandato hasta 2027. El acto será a las 9:30, en el recinto de sesiones “Deolindo Felipe Bittel”

En la oportunidad también se realizará la sesión preparatoria donde se elegirá Presidente, Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º del cuerpo.

La sesión prevé en primer lugar la elección del Presidente provisional, luego la integración de la Comisión Especial de Poderes, tras lo cual procederán a la incorporación al Cuerpo de los 16 diputados electos en el acto eleccionario del 17 de septiembre. Una vez incorporados tendrá lugar la elección de las autoridades del parlamento conforme al artículo 116 de la Constitución Provincial 1957-1994, finalmente establecerán fijación de día y hora de sesiones para el año 2024.

Perfil político y profesional de las y los legisladores

Carmen Delgado Britto

Nació en Santa Sylvina, conformó su familia, vivió y ejerció como docente en la localidad de Hermoso Campo en la Escuela Primaria Nº230 y como profesora de Lengua Extranjera en E.E.S Nº 22. En el ámbito político, fue Vicepresidente de la UCR Chaco, actualmente es miembro titular en la mesa del Comité Nacional UCR y apoderada del espacio político Sumar, que lidera el Gobernador electo Leandro Zdero. Fue diputada en dos períodos, Miembro Titular del Consejo de la Magistratura del Chaco. Actualmente es Docente Titular de Escuela Nº 54 Ejército Argentino-Resistencia y diputada electa.

Zulema Wannesson

Nació el 13 de enero de 1957 en Capital Federal. Es abogada y escribana egresada en la UNNE ejerciendo la profesión hasta la actualidad. Fue Asesora de la Municipalidad de Puerto Vilelas; en 1983 – Ingresa al In.S.S.Se.P, al Departamento Legal y fue designada por concurso la Dirección General de Control de Gestión. Se desempeñó como Coordinadora General del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia; apoderada de Talleres Metalúrgicos San Martín S.A (TAMET S.A), desde 1981 a 1991, como así también de ACINDAR S.A y de FRANCISCO CAPOZZOLO, entre otros. Además trabajó como Asesora de la Cámara de Diputados para la comisión que dio lugar a la ley 4044. Actualmente es Jubilada del INSSSEP por jubilación ordinaria móvil desde 2017.

Ernesto Blasco

Se recibió de Farmacéutico en la UN de Córdoba y obtuvo el título de Magister en Administración de negocios Universidad Uncaus.; Ex Farmacéutico de farmacias del INSSSEP; Ex presidente Cámara de Comercio de Castelli; Propietario y DT de fcia San Miguel en Sáenz Peña; Ex presidente de Fundación Pensar Chaco; Concejal de la ciudad termal y Presidente del Pro Chaco.

Maida With

Tiene 37 años es Abogada, Escribana, Master en comunicación y marketing político. Trabajó durante los años 2010-2013 en la Fiscalía de Investigación Penal Chaco (auxiliar administrativo, escribiente), fue asesora en Cámara de Diputados Chaco entre 2013- 2015 y posteriormente Coordinadora Región NEA de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación desde el 2019 a la actualidad es asesora en Cámara de Diputados de la Nación.

Laura Faviana Bisonni

Es oriunda de la ciudad de Villa Ángela, tiene 54 años, es Militante activa del PRO desde 2013, fue Presidente de la junta departamental del Pro desde 2019 a 2021. Odontóloga Egresada de UNNE en 1993 y mamá de una hija de 23 años Dalila.

Iván Gyöker

De Presidencia Roque Sáenz Peña, estudió Relaciones internacionales y Ciencias Políticas. A los 18 años se trasladó a Buenos Aires donde estudió y comenzó a involucrarse en la política. A su regreso al Chaco se desempeñó como consultor político y desde 2020 se encuentra trabajando para conformar una visión liberal en Chaco que tenga criterios institucionales en el equipo del gobernador electo Leandro Zdero Chaco. Actualmente, tiene 28 años y administra una empresa de salud y es emprendedor gastronómico.

Livio Edgardo Gutiérrez

Nació el 29 de octubre de 1969 en Las Breñas, es abogado y procurador egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Actual diputado provincial, Ex Asesor Legal de la Municipalidad de Corzuela y asesor de la Mutual Asociación de Comercio Industria y Producción de Las Breñas desde el año 1998, Asesor Legal Bloque U.C.R de la Cámara de Diputados de la Nación (1999/2003). Fue Concejal de Las Breñas, Vicepresidente de Convergencia de Las Breñas. Asesor Legal de la Municipalidad de General Pinedo y Gancedo, Presidente de la Microregión Sudoeste II, Integrante de Federación Económica del Chaco, Integrante de la Asociación de Comercio Industria y Producción de Las Breñas, Presidente de la Comisión Tribunal de Conducta de la Convención de la UCR. Diputado provincial periodo 2015-2019 y 2019-2023.

Carlos Salom

Profesional de la medicina oriundo de Villa Ángela, fue Concejal de la Ciudad de Resistencia en dos períodos, Convencional Estatuyente de la Ciudad de Resistencia -autor de la 1er Carta Orgánica Municipal-, Convencional Provincial Titular Electo por la Unión Cívica Radical, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. Se desempeña como médico Gastroenterólogo y Cirujano General, y es miembro titular de la Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Gastroenterología y Hepatología, y la Sociedad de Endoscopía Digestiva del Chaco. También es un apasionado del deporte: fue piloto del Dakar, futbolista y nadador.

María Pía Chiachio Cavana

Abogada, graduada en la Universidad Nacional del Nordeste, realizó un posgrado en Derecho Procesal Civil y Comercial, se especializó en Mediación Familiar, Diseño y Ejecución de Políticas Públicas y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se desempeñó como docente, – Abogada AD-HONOREM de Niños, Niñas y Adolescentes y de personas víctimas de violencia de género y familiar en situaciones de vulnerabilidad; Fue Presidente de la Fundación Paulo Freire, voluntaria social; -Coordinadora de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral “Beatriz Vásquez”, dependiente del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco y Ministra de Desarrollo Social.

Analía Inés Flores

Profesora en Enseñanza en Filosofía y especialista en Docencia Universitaria . Profesora capacitadora, expositora, dictante y coordinadora en Congresos, Cursos, Seminarios, Jornadas y Encuentros de temas referidos a Educación, Ciencias Sociales, Cultura, Filosofía, Pedagogía y Ciencias. Fue Directora Regional de la Dirección Regional Educativa X B, del MECCyT; Directora General de Perfeccionamiento, Capacitación y Actualización Docente. Subsecretaría de Calidad y Equidad del MECCyT; Directora General de Políticas Socieducativas del MECCyT; integró el Equipo Técnico Jurisdiccional de PMI (Plan de Mejor Institucional) del nivel secundario y Coordinadora del Equipo Curricular del MECCyT, nivel secundario para el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.

Santiago Perez Pons

Tiene 29, nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Licenciado en Economía Asesor Económico – Comercio Exterior Ministerio de Desarrollo Productivo, Profesor Universitario Adjunto en la Universidad Torcuato Di Tella, Director de Planificación Estratégica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Jefe de Gabinete – Planificación y Coordinación de la Gestión Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Presidente de la Comisión Federal de Impuestos Comisión Federal de Impuestos, Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura desde el 2020 a la actualidad.

Josefina Gladys González

Operadora en Psicología Social y Técnica en Comunicación. Su experiencia laboral desde el año 1989 hasta la actualidad, la llevó adelante como Empleada Administrativa en la Municipalidad de Puerto Vilelas; fue Secretaria de actas del S.U.O.E.M; Jefa de Acción Social; Secretaria de Gobierno, economía, seguridad y culto y Presidenta de Concejo. Tallerista en el Instituto Superior San Jose – Escuela de Psicología Social de San Isidro-Corrientes y Coordinación de Caps Ministerio de Salud de esa Provincia.

Rubén Guillón

Representante de General José de San Martín, desde el año 2003 ocupó diversos cargos en la Municipalidad de dicha ciudad como Secretario del Concejo, Secretario de Gobierno, Economía, Obras y Servicios Públicos, Acción Social, Presidente del Concejo Municipal ; durante 2008-2009- Intendente Municipal a cargo, Director titular de la Caja Municipal Servicios y Préstamos; 2019-2023- Concejal Municipal ( en uso de licencia) y Director de la Caja Municipal de Servicios y Préstamos (en licencia sin goce haberes). En el ámbito provincial fue –durante el periodo 2013-2017: Diputado Provincial- (Presidente Comisión de Asuntos Municipales), posteriormente Subsecretario de Ciudades-Gobierno de Chaco; Interventor Municipalidad Villa Rio Bermejito; Sub secretario de Ciudades- Gobierno de Chaco y Subsecretario Fortalecimiento Gobierno Locales.

Teresa Cubells

Diputada Provincial desde el 2019, oriunda de la ciudad de Resistencia, madre de dos hijos y “abuela de un nieto soñado”. Es Operadora en Psicología Social. Asesora del bloque Frente Grande-Unidad Ciudadana en la Cámara de Diputades de la Provincia del Chaco -desde año 2009 hasta 2019 – Militante de los derechos de las mujeres, las diversidades y disidencias – fue responsable del Espacio de Género y Diversidad del Partido Frente Grande e Integrante de la comisión directiva CTA de lxs Trabajadorxs- Secretaria de Derechos Humanos y Secretaria de Género.

Militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito desde el 2005 y responsable de la misma en la Regional Chaco e Integrante de Incidencia Feminista.

Rodolfo Schwartz

Maestro normal Nacional y Arquitecto recibido en la UNNE, nacido en la ciudad de Resistencia. Fundador y Titular de ARQ 3 Estudio, con más de treinta décadas de práctica profesional y del CEVIPO (Centro de la Vivienda Popular), dedicado a la investigación, elaboración y concreción de Planes Alternativos de Viviendas Populares con tecnología apropiada, vinculado a los movimientos sociales y a sus luchas. Expositor y participante fundacional de los ELAC y ENAC (Encuentros Latinoamericanos y Nacionales de Arquitectura Comunitaria) que se realizan desde hace siete años en diferentes provincias y países. Presidente del PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo), Secretario del PCR (Partido Comunista Revolucionario del Chaco) y miembro de su comité central. Uno de los impulsores de la conformación de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) de ocupados, desocupados y precarizados provincial, la Union Campesina, la FCN (Federación Nacional Campesina), el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, la CEPA (Corriente Estudiantil Anti imperialista) y de la UMEL (Unión de Mujeres en Lucha), diputado durante el período 2019-2023.

Nicolás Slimel

Oriundo de la ciudad de Resistencia. Estudió en ENS Nº 76 General José María Paz – Colegio Nacional. Estudio Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).Fue Secretario General Sindicato de Empleados de Rentas desde 2013. Secretario de finanzas de CGT delegación Chaco (2016) Secretario Adjunto de la 62 Organizaciones Gremiales Peronista de Chaco. (2013), trabajó como Vicepresidente en la Mutual del Personal de Rentas, Militante del Proyecto Nacional, Popular y Democrático. Trabajó en la Administración Tributaria Provincial (ATP), legislador provincial para el período 2019-2023, ingresando por el Frente Chaqueño.

