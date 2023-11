Madre de la menor presuntamente abusada presentó pruebas periciales de que el hecho no ocurrió

La madre de la menor de seis años que habría sido abusada por un docente, se comunicó con SP Noticias y expresó que los peritos de partes dieron negativo así como las evaluaciones del equipo interdisciplinario «yo pido que se siga investigando hasta dar con el examen correcto y con el o los agresores. No descarto el vínculo familiar y allegados». En comunicación con otro medio, la mujer contó que ella no tiene pareja y no la tuvo tras la separación del padre de la niña, agregando a su testimonio que al docente que se acusa, tiene esposa e hijos, «Quiero que se tenga cautela, ya que estamos hablando de una menor de seis años que no se puede defender. Dicen que ella no puede hablar, pero es que tiene una forma de hablar muy particular y la única persona que la entiende soy yo, su mamá. El doctor Villaverde dice una cosa y la perito de parte otra, entonces uno de los dos está mal. Acá es fue o no fue. La nena está bien según el parte de la perito».

De exámenes físicos practicados a la menor por una médica, arrojaron resultados negativos para lesiones traumáticas por abuso sexual. En tanto el médico legista, Jorge Villaverde, no coincide con dichos exámenes y confirmó las lesiones que pudo constatar en la menor. Que ante un equipo de profesionales de la fiscalía y del Juzgado del Menor, dijo les presentó a la querella el contundente resultado sobre las lesiones de abuso en la niña de seis años.

La mujer agregó que no va a hacer declaraciones a ningún otro medio porque no quiere que el caso se vuelva mediático «es algo grave. Esto se arregla en la justicia, no en los medios».

