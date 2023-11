Solicitan Paradero de Brenda Quintana

Familiares de la joven Brenda Quintana y policía del Chaco difundieron una foto de una joven de la que no se tiene paradero. La misma se habría dirigido a la ciudad de Resistencia.

«Hola a todos lo de la comunidad de Machagai les pido por favor que difundan esta imagen. Si la ven a ella se llama Brenda Quintana es de Machagai. Se fue a Resistencia ayer y no tenemos novedad de ella avísenos por favor si la ven. Ella no conoce nada en Resistencia. Comunicarse al (3734-486449). Por favor, estamos muy preocupado spor ella. Cualquier información nos sirve. Que esta imagen llegue hasta Resistencia y se difunda. Desde ya muchas gracias» expresaron sus familiares.

