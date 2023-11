Reiterados bloqueos y paros sindicales causaron el cierre definitivo de una planta de SanCor en Santa Fe

La Cooperativa Sancor anunció el cierre definitivo de una fábrica de quesos ubicada en San Guillermo, Santa Fe, y que había sido reactivada a mediados de 2023 luego de tres años de parate, por los reiterados paros y asambleas generales lideradas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

En la empresa había 26 trabajadores. Fue puesta en marcha tras el acuerdo con un socio. Desde la propia empresa señalaron que los repetidos bloqueos sindicales interrumpieron la producción y privaron a la unidad de negocios e ingresos esenciales.

La planta había sido adquirida por SanCor en 1956. Entre 1995 y 1998 tuvo una reconversión industrial de 200 millones de dólares, y en los últimos años había generado expectativa de crecimiento. Procesaba entre 60.000 y 70.000 litros diarios.

El conflicto con Atilra comenzó el 14 de octubre pasado. Se organizaban asambleas de seis horas en las diferentes dependencias, lo que significaba la retención de tareas. La Asociación pedía la creación de un fideicomiso de salvataje, y luego amplió la exigencia a una demanda por salarios. El Ministerio de Trabajo de la Nación intervino, pero tampoco lograron un acuerdo.

El pasado 19 de octubre, la planta debió desechar más de 100.000 litros de leche almacenados que no pudieron procesarse. También emitieron una alerta por la faltante de productos de mercado, como quesos untables, crema, manteca y otros.

En la cooperativa, el malestar entre los trabajadores fue un aumento. Según medios nacionales, los empleados expresaban continuamente sus deseos de volver al trabajo. Las «presiones indebidas» -según la empresa- y la incertidumbre laboral incrementaron la tensión.

Además, la Asociación anunció que irá a la Justicia para denunciar a la empresa por supuesta evasión fiscal y por deudas laborales pendientes. Desde la empresa, en tanto, emitieron un comunicado donde explicaron la situación.

«Sancor viene enfrentando una situación muy particular y difícil. Desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial. La excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección», señalaron.

