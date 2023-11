Aumentazo de la nafta en YPF, revisión en una compañía y sorpresivo descenso de precios en otra

El fin de semana comenzó con algunas sorpresas, que van desde un importante aumento de los precios en los combustibles de YPF hasta una sorpresiva baja en Axion. Esto sucede a pesar de que referentes del sector han venido planteando desde hace tiempo que los valores están rezagados por la inflación y la disparada del dólar.

Se sabe que desde el mes pasado, los precios dejaron de estar bajo programas que los regulan, y en medio de la incertidumbre sobre lo que sucederá con la nueva gestión, comenzaron a variar los precios.

Shell mantiene sus precios, mientras que YPF, en cambio, subió todos sus productos casi un 13% en promedio. La nafta súper, que hasta ayer costaba $329, ahora cuesta $376; la nafta Infinia pasó de $415 a $469. El gasoil, que costaba $357, ahora cuesta $401, y el mismo producto pero premium pasó de $455 a $507.

Axion desvió la tendencia y, a pesar de la inclinación alcista y el rezago de los valores que distintos referentes del sector han estado reclamando, optó por mostrar precios más bajos que días atrás: la nafta bajó casi $20. Los precios en Axion son los siguientes: la nafta súper, que costaba $363, pasó a $346.6; la nafta Quantium pasó de $453 a $446, y el gasoil de $429 a $406.

PRIVATIZACIÓN DE YPF

Daniel Montamat, consultor, abogado y ex presidente de YPF, explicó la situación legal actual de la petrolera argentina y analizó las posibilidades que tiene el futuro gobierno de privatizarla. Actualmente, YPF ya posee el 49% de las acciones que cotizan en bolsas internacionales, pero se plantea la pregunta de si es posible vender el restante 51% expropiado por el Estado a Repsol en 2012.

Montamat señala que, técnicamente, la privatización requeriría una modificación de la ley original, y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no sería suficiente según juristas. Sin embargo, insiste en que la privatización del paquete accionario es factible a través de una ley. Aunque parte de las acciones debían pasar a manos de las provincias, esto nunca se concretó, y el Estado Nacional sigue siendo el propietario de los títulos.

El consultor destaca la importancia de resolver no solo la cuestión legal sino también cómo y en qué medida se venderían las acciones en bolsas internacionales. Subraya la necesidad de dotar a YPF de autonomía de gestión y competitividad en el mercado argentino para valorizar la empresa.

Por otro lado, Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia y ex ministro de Justicia, coincide en que la privatización puede ser complicada debido a la Ley de soberanía hidrocarburífera, pero sostiene que existen instrumentos legales para que el Estado Nacional pueda avanzar. Destaca que la Ley de Reforma del Estado sigue vigente, especificando los pasos para privatizar empresas, y argumenta que la expropiación de YPF, aunque pueda tener complicaciones, no es un impedimento para la privatización.

