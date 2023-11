Alberto Fernández confirmó que se irá a vivir a España

El presidente saliente, Alberto Fernández, anunció que se irá a vivir a España a partir del 10 de diciembre, día en el que asumirá Javier Milei como mandatario electo: «Me parece que está bien que tome distancia».

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario confirmó su ida: «Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer».

El referente del Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria (UP) en el marco de las elecciones, expresó sus intenciones de participar en el debate interno y reconfiguración del peronismo a partir del 10 de diciembre: «Claro que voy a participar».

El mandatario saliente continúa mientras tanto sus trabajos de transición junto al presidente electo, Javier Milei, de cara al traspaso del mando a principios de diciembre.

