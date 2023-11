La madre de María Luz Herrera regresó a Sáenz Peña con la esperanza de encontrar con vida a su hija

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, se llevará a cabo este sábado una marcha en la ciudad de Resistencia a la que fue invitada la madre de María Luz Herrera, la joven desaparecida en Sáenz Peña el pasado 26 de septiembre, así lo confirmó Cecilia Leaño.

En la jornada de este viernes, Cecilia Leaño, madre de la joven María Luz Herrera, arribó a la ciudad de Sáenz Peña para dialogar con el fiscal que entiende en la causa, Gustavo Valero. En esta oportunidad, no estuvo acompañada de su abogada. La mujer llegó a la Fiscalía de Sáenz Peña, para reclamar saber qué pasó con su hija María Luz.

Al referirse a la causa, dijo que todavía están esperando los resultados de los análisis de las prendas secuestradas y los celulares.

Recordó que el último mensaje que tuvo con su hija fue el 26 de septiembre, y con su hermana el 28 de septiembre, y se la escuchaba contenta, dijo la madre. «Sé que estaba muy bien donde estaba y no nos dijo nada que tenía intenciones de viajar«.

Cecilia lamentó que la causa no tenga «ningún avance positivo«, aunque remarcó que a su hija la espera todos los días con vida. «Yo la espero con vida, pero no tengo nada realmente, ninguna información de si eso es posible o no«, señaló.

Al ser consultada por Diario Chaco sobre la relación de su hija con el detenido Emanuel Godoy, dijo que «no lo conocía y que no estaba al tanto de esa relación«.

Recordó que su hija vino a Sáenz Peña hace cuatro meses, luego volvió a Jujuy de paseo para luego regresar a la ciudad termal.

Al referirse a las declaraciones de los imputados por la desaparición de María Luz, afirmó que «hay muchas contradicciones, hay muchas mentiras entre ellos y eso no me deja tranquila, para nada. O sea, si entre ellos se mienten, imagínense qué es lo que pueden estar ocultando en sus declaraciones».

DETENIDOS EN FISCALÍA

Los dos detenidos por la desaparición de María Luz Herrera, Darío Emanuel Godoy y Darío Godoy (padre), fueron llevados a la Fiscalía Penal N°4 para que el fiscal que entiende en la causa, Gustavo Valero, realice una readecuación de la fecha en que se ve con vida a la joven María Luz.

Ambos están detenidos y con prisión preventiva por el delito de Femicidio Agravado por el vínculo, art. 80 inc.1 y 11 del C.P., a título de autor y de partícipe primario respectivamente.

