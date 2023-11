Próspero fue a votar vestido de gaucho

Casi siempre, durante el acto electoral, irrumpe en alguna escuela algún personaje que rompe con la monotonía de los votantes; en este caso, se trata de Prospero Acevedo, de 93 años, quien reside en la zona céntrica de Sáenz Peña. Su llegada a la escuela fue como la de un artista, y los votantes se acercaban para dialogar con él y sacarse fotos. Llegó acompañado de su esposa, a quien ha tenido a su lado desde los 21 años.

Acevedo expresó que prefirió vestirse de gaucho porque «es la vestimenta del paisano, de los de antes. Ahora creo que soy el único acá, y elegí esta vestimenta para este día, para venir a votar». Con un sombrero negro con una cinta roja, una camisa blanca, una chaqueta bordó bordada a mano, bombacha haciendo juego, pañuelo rojo en el cuello, y un baja y cuenta ganado de cuero, Acevedo completó su atuendo con botas sin espuelas y unos modernos anteojos.

«Tengo 93 años y voy a votar hasta que me muera, hasta el momento en que Dios diga basta; voy a venir a votar», afirmó. Sobre la elección, comentó: «Hay dos candidatos y no se sabe quién va a ganar. No te puedo decir a quién le voté, agarre una boleta y listo, sin pensar mucho».

Después de votar, mencionó que planea ir con su señora a almorzar, dormir una siesta y luego esperar el resultado de las elecciones.

Foto: Maria Dora Flores

