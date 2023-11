El crimen de Codutti, sin detenidos: la Justicia corre del foco las hipótesis y se centra en la búsqueda

Hay medidas de prueba en proceso de ejecución y mucha cautela por parte de la Fiscalía de Investigaciones N° 6 que encabeza Roberto Villalba, la cual lleva adelante la investigación por el crimen de Carlos Codutti Montero el pasado lunes, minutos antes de las 22 horas.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, prima la versión de que se trató de un robo que no llegó a concretarse por la resistencia de la víctima. Sin embargo, también se plantea que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas al no haberse concretado robo alguno y al no tener certeza de si ese era el objetivo de los criminales.

Carlos Codutti, de 26 años, fue asesinado mientras cerraba el local «My Phone», donde trabajaba, además de su empleo diario en Casa de Gobierno. Dos delincuentes en una motocicleta 110cc, con cascos y rostros cubiertos, llegaron a la calle Roque Sáenz Peña al 717 donde le efectuaron dos disparos de arma de fuego.

Previo a ellos, Codutti notó su presencia y salió a enfrentarlos. El acompañante, presumiblemente armado con una pistola calibre 9 milímetros, disparó dos veces, causando la muerte mientras el joven era trasladado al Hospital Perrando.

Los investigadores señalan que el local donde trabajaba Carlos se dedica no solo a la venta de celulares sino también a la compra venta de la divisa norteamericana, haciendo una «transacción importante» ese día.

El fiscal Villalba resaltó a Diario Chaco que «no se descarta que haya alguien que haya entregado, y que la finalidad de estas personas haya sido tener esta información o tener datos de la existencia de mucho dinero en ese local, y su propósito inicial sería el robo, lo que fue evitado de alguna manera por la víctima que admitió la presencia, salió y lo enfrentó».



