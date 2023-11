Caso María Luz Herrera: declaró un médico cardiólogo que atendió a uno de los detenidos

Un médico cardiólogo que atendió a Darío Godoy, el padre del novio de María Luz Herrera detenido mientras se investiga la desaparición de la jujeña, declaró este miércoles ante la Fiscalía y dio detalles sobre las fechas en las que atendió a la familia.

En la declaración estuvo presente la querella asumida por Carolina Aquino, y el defensor Bruno Romero. La abogada, al respecto, afirmó a Diario Chaco: «En el día de hoy asistimos a una declaración testimonial de un médico cardiólogo, que nos confirmó que atendió a uno de los imputados, al padre, en los días 29 de septiembre y entre el 4 y 5 de octubre».

Este dato confirma la declaración de imputado que dio Godoy. Sobre el resto de las diligencias solicitadas por el fiscal, Aquino indicó que todavía no tienen informes, pero también «restan las pericias de la camioneta, entre otras diligencias».

Al ser consultada sobre si María Luz es buscada con vida o no, Aquino indicó a este medio: «La esperanza de la familia está intacta, y nosotros también tenemos esa esperanza. Pero como yo siempre digo, tampoco podemos ser ingenuos. Acá hay pruebas, hay fuertes indicios, hay muchos elementos y hay una imputación sobre un presunto femicidio. Hay un grado de sospecha que tiene el fiscal, por el cual imputa por femicidio y no podemos ser ajenos a ese análisis».

«Haciendo un análisis jurídico vemos que hay elementos para sospechar un femicidio. Hay personas que están imputadas, a las que seguramente se les dictará la prisión preventiva», indicó.

Por otra parte, el abogado Bruno Romero también indicó a Diario Chaco que planteó, el último lunes, el pedido de libertad para sus dos defendidos pero que todavía no fue resuelto. Además, planteó por supuesta seguridad física y sanitaria, el traslado de Darío Godoy y su hijo, Emiliano, a una comisaría del interior.

Sobre la presencia del médico cardiólogo, Romero señaló que el profesional confirmó lo expuesto por Godoy padre. «Realmente Godoy vino el día 29, fue atendido por él, y luego fue atendido también el 5 de octubre cuando se le colocó un holster», afirmó. Los antecedentes médicos de ese estudio también fueron aportados al expediente.

La testimonial del cardiólogo basaba su importancia en conocer la situación de salud del detenido. «En este caso, se da una particularidad donde se detiene a una persona que estaba con este tipo de estudio, con este tipo de tratamiento, y hay una responsabilidad tanto para uno como profesional, como para el Estado», dijo Romero.

Y agregó: «Queríamos saber en qué situación se encuentra esta persona detenida y las condiciones en las que está».

Por último, sobre la posibilidad de que María Luz Herrera esté con vida, señaló: «No sé por qué motivo no se la puede encontrar. No hay indicio de que ella no esté con vida, y se busca a una persona fallecida. En algún lugar tendría que estar, o sea, ya sea si hubiese estado tirada o sus cosas por algún lugar, alguna prueba tendría que haber».

En los próximos días, quien aportará pruebas al expediente mediante su declaración testimonial será la peluquera que atendió a Herrera.

