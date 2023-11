La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entregó el reconocimiento de presidente honorario a Osvaldo Cornide, su histórico expresidente, por su trayectoria en el gremialismo empresario argentino.

Alfredo González, el actual titular de la entidad, resaltó la importancia de Cornide en la fundación y el crecimiento de CAME, además de la formación de toda su dirigencia.

«Este es un agradecimiento para Osvaldo y, mediante su figura, para todos los dirigentes pioneros que construyeron el camino por el que nosotros seguimos transitando», dijo González.

En esa línea, el secretario general, Ricardo Diab, destacó la evolución federal de CAME a nivel gremial empresario. Por su parte, Cornide afirmó: «Siempre me preocupé por rodearme de gente formada que pudiera hacer crecer a la entidad». Estuvieron presentes los miembros del Comité de Presidencia de CAME.

